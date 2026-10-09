Instituto vs Boca Juniors: horario, formaciones y todo lo que hay que saber

Instituto y Boca Juniors se enfrentarán este viernes, desde las 19.30, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como protagonistas al líder de la Zona A y a un Xeneize que busca sostener sus aspiraciones en la competencia local, sin perder de vista el compromiso internacional que afrontará la próxima semana.

El conjunto cordobés llegará al partido en un momento positivo, respaldado por una serie de tres triunfos consecutivos que le permitió consolidarse en lo más alto de su zona. Boca, por su parte, viene de conseguir una goleada frente a Unión en La Bombonera y ocupa el cuarto puesto de la clasificación, con 20 puntos.

El escenario plantea objetivos diferentes, pero importantes para ambos equipos. Instituto intentará prolongar su racha y sostener su posición de privilegio, mientras que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará sumar en su visita a Córdoba, con la posibilidad de seguir alimentando sus expectativas en la tabla anual.

El partido también estará condicionado por el calendario de Boca, que tiene previsto disputar el martes la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Esa proximidad abre la posibilidad de que el entrenador introduzca modificaciones en la formación titular para administrar las cargas de sus futbolistas.

Boca llega fortalecido por la goleada ante Unión

El Xeneize afrontará el compromiso después de una contundente victoria frente a Unión en La Bombonera. Con 20 puntos y el cuarto puesto en la Zona A, Boca mantiene vigente su objetivo de mejorar su situación en la tabla anual, aunque el desafío inmediato estará atravesado por la cercanía del cruce de semifinales de la Copa Sudamericana.

La planificación del cuerpo técnico contempla la posibilidad de realizar rotaciones debido a la acumulación de partidos. En ese contexto, uno de los nombres que aparece entre las alternativas es el de Leandro Paredes, quien podría descansar en el encuentro ante Instituto.

Otra de las novedades que se mencionan es el posible regreso de Rodrigo Battaglia a una convocatoria. El futbolista tendría chances de sumar minutos por primera vez en el año, una posibilidad que dependerá de las decisiones que adopte el entrenador.

También se analiza una modificación en el sector defensivo: Dylan Gorosito podría reemplazar a Leandro Lozano. La alternativa forma parte de las variantes que se evalúan para definir el equipo que saldrá al campo de juego del Kempes.

En el armado del once inicial, además, hay varios futbolistas que pelean por un lugar. Carlos Palacios, Sebastián Villa, Milton Delgado y Miguel Merentiel aparecen entre los nombres que podrían integrar la formación titular, aunque la decisión definitiva todavía no fue confirmada.

La intención de administrar las cargas se vincula con la exigencia del calendario inmediato. Boca deberá visitar a Instituto este viernes y, el martes siguiente, afrontar la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por eso, la composición del equipo para el encuentro por el Clausura permanece sujeta a las determinaciones de Arruabarrena.

Instituto, líder y con tres victorias consecutivas

Instituto llegará al compromiso como líder de la Zona A y con una racha que refuerza sus aspiraciones en el campeonato. La Gloria consiguió tres triunfos consecutivos frente a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente, una serie que incluyó una histórica goleada en Avellaneda ante este último rival.

Los resultados recientes le permitieron al conjunto cordobés afianzarse en la parte superior de la clasificación y sostener sus expectativas de cara a las próximas jornadas del torneo.

Además de su posición en el Clausura, Instituto se encuentra en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Esa situación alimenta el sueño de conseguir su primera participación internacional, un objetivo que acompaña la campaña del equipo en el certamen local.

El duelo frente a Boca representa, en ese contexto, una nueva prueba para un conjunto que buscará aprovechar su buen momento. La posibilidad de medirse con uno de los equipos que ocupa los primeros puestos de la zona agrega relevancia al encuentro, en el que Instituto intentará extender su serie positiva y defender el liderazgo.

El antecedente más reciente

El último enfrentamiento entre Instituto y Boca Juniors se disputó en marzo de este año, por la duodécima fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, ambos equipos se midieron en La Bombonera, donde el conjunto local se quedó con la victoria. Tomás Aranda y Adam Bareiro fueron los autores de los goles que le dieron el triunfo a Boca.

Ese antecedente constituye la referencia más reciente entre los dos equipos antes del cruce de este viernes. Ahora, el escenario será el Estadio Mario Alberto Kempes, con Instituto en condición de local y ubicado en lo más alto de la Zona A.

El nuevo enfrentamiento llegará con los cordobeses respaldados por sus tres victorias consecutivas y con Boca atravesado por la necesidad de administrar su plantel ante la proximidad de un compromiso decisivo en el plano internacional.

La probable formación de Instituto

De acuerdo con las informaciones disponibles, el entrenador Diego Flores tendría definida una base para el equipo titular de Instituto, aunque una de las posiciones presenta dos alternativas.

La probable formación de La Gloria sería la siguiente:

Arquero: Marcos Ledesma.

Defensores: Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón.

Mediocampistas: Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa.

Delanteros: Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.

Director técnico: Diego Flores.

La principal incógnita señalada en la posible alineación está en el puesto que podrían ocupar Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente. La información disponible presenta a ambos como alternativas para integrar el equipo que enfrentará al Xeneize.

La formación definitiva de Instituto no aparece confirmada en los datos proporcionados, por lo que el once mencionado debe considerarse una probable alineación.

Boca todavía no confirmó a sus titulares

En el caso de Boca Juniors, el entrenador Rodolfo Arruabarrena aún no confirmó la formación definitiva para el encuentro. Se espera que la alineación se conozca en las próximas horas.

La posibilidad de introducir rotaciones mantiene abiertas varias posiciones, entre ellas las relacionadas con Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia y el eventual ingreso de Dylan Gorosito en lugar de Leandro Lozano. También permanece en evaluación la presencia de Carlos Palacios, Sebastián Villa, Milton Delgado y Miguel Merentiel desde el inicio. La confirmación del equipo permitirá conocer cómo resolverá el cuerpo técnico el equilibrio entre la necesidad de competir en el Clausura y la preparación para la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, prevista para el martes.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Todos los datos del partido

El encuentro entre Instituto y Boca Juniors se disputará con los siguientes detalles:

Partido: Instituto vs. Boca Juniors.

Competencia: Torneo Clausura 2026.

Fecha: duodécima jornada.

Día: viernes.

Horario: 19.30.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Transmisión televisiva: TNT Sports Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

Con el líder de la Zona A en busca de prolongar su racha ganadora y Boca atento tanto a la clasificación local como a su próximo desafío internacional, el encuentro en el Kempes concentrará la atención de ambos equipos en una jornada importante para sus respectivas aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.