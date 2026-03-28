Scaloni, autocrítico tras el triunfo: "Podemos jugar mucho mejor, es evidente"

La victoria por 2-1 frente a Mauritania en el amistoso internacional disputado en La Bombonera no logró disipar las inquietudes dentro del cuerpo técnico de la Selección argentina. Por el contrario, el propio entrenador, Lionel Scaloni, adoptó un tono marcadamente autocrítico al evaluar el desempeño de sus dirigidos, dejando en claro que el resultado no alcanza cuando el funcionamiento no responde a las expectativas.

En conferencia de prensa, el técnico campeón del mundo fue directo y contundente: "Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho". Sus palabras no solo reflejan una exigencia interna elevada, sino también la intención de no maquillar un rendimiento que, según su análisis, estuvo lejos del ideal.

Scaloni subrayó además que este tipo de encuentros sirven como instancia de aprendizaje:

"Se sacan muchísimas conclusiones del partido"

"Rivales fáciles no hay"

"Todo sirve para lo que viene"

Estas definiciones evidencian una mirada estratégica, en la que cada presentación, más allá del rival, se convierte en una oportunidad para ajustar piezas de cara a los compromisos futuros.

Un golpe anímico: la lesión de Panichelli

Sin embargo, el análisis futbolístico no fue el único eje de la jornada. El clima emocional del plantel estuvo profundamente atravesado por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esta situación no solo lo deja fuera del resto de la temporada, sino que también compromete seriamente sus posibilidades de formar parte de la próxima Copa del Mundo.

Scaloni no esquivó el impacto de este episodio y reconoció que fue un momento difícil para el grupo:

"Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber comenzado la conferencia con eso. Los compañeros vivieron eso".

Aunque evitó confirmar si el hecho influyó directamente en el rendimiento colectivo, dejó entrever el peso emocional que tuvo:

"No sé si influye o no"

"Solo te puedo asegurar que fue muy triste"

El entrenador también destacó el compromiso y la actitud del jugador:

"Es lógico que no lo merecía, se estaba entrenando muy bien y contagiando a todos sus compañeros".

En un mensaje cargado de empatía, Scaloni le envió su apoyo:

"Le mando un fuerte abrazo, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el mundial o la oportunidad de pelearla".

Rendimiento irregular y autocrítica sin matices

Más allá del resultado positivo, el entrenador no ocultó su disconformidad con el funcionamiento del equipo, especialmente en el segundo tiempo. Su diagnóstico fue claro y sin concesiones:

"No se jugó bien el segundo tiempo. El equipo no estuvo en ningún momento bien, está bueno decirlo".

En ese sentido, descartó que la actuación se deba a una relajación:

"No tengo preocupación"

"No creo que haya sido relajación"

El foco, según explicó, está puesto en el trabajo y la corrección de errores:

"Hay que trabajar y corregir".

Además, adelantó cómo continuará la preparación:

"El martes seguiremos probando"

"Es la idea de estos partidos"

"Mañana haremos un ensayo con la sub 20 y todo suma"

Estas declaraciones reflejan una planificación orientada al desarrollo continuo, donde cada instancia es utilizada para evaluar variantes y ajustar el rendimiento colectivo.

Un rival exigente que sorprendió

En su análisis final, Scaloni también dedicó palabras al rival, destacando el nivel mostrado por Mauritania, que por momentos logró complicar a la defensa argentina y exigir intervenciones del arquero Emiliano Martínez.

"Hicieron un buen partido. Son equipos físicamente muy fuertes", señaló el técnico, reconociendo la intensidad y el despliegue del conjunto africano.

Además, remarcó características que le llamaron la atención:

"Estos chicos juegan en muy buenas ligas"

"Cuando juntas una selección hay nivel"

"Me sorprendió lo grandote que son y lo físico"

Este reconocimiento no solo pone en valor al rival, sino que también refuerza la idea de que en el fútbol internacional no existen adversarios menores, una premisa que Scaloni reiteró a lo largo de su análisis.

Entre la exigencia y la construcción

La noche en La Bombonera dejó una combinación de sensaciones: un resultado favorable, un rendimiento cuestionado y una preocupación profunda por la salud de uno de los jugadores. En ese contexto, la figura de Scaloni emerge con un discurso coherente, exigente y centrado en la mejora constante.

Lejos de conformarse con la victoria, el entrenador dejó en claro que el camino hacia la excelencia requiere autocrítica, trabajo y sensibilidad ante los momentos difíciles que atraviesa el grupo.