Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y explicó la suspensión de la Finalissima

El entrenador Lionel Scaloni se refirió a la actualidad de la Selección argentina, confirmó que no habrá Finalissima en el corto plazo y delineó la planificación del equipo de cara a los próximos compromisos, con foco en sostener el nivel competitivo y ampliar la base de jugadores.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa de cara al partido ante Mauritania.

El entrenador explicó que la imposibilidad de acordar la disputa del trofeo obligó a modificar los planes: "Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido".

Sobre la lista, Lionel Scaloni sostuvo que la estructura principal ya está definida, aunque continúa el seguimiento de nuevos futbolistas: "En principio la base está, pero seguiremos viendo jugadores. Todo dependerá de cómo estén y que lleguen lo más cercano a su potencial".

En ese sentido, remarcó que la planificación excede la fecha FIFA y apunta a consolidar procesos de trabajo: "Lo más importante es tener días de entrenamiento y que todos lleguen de la mejor manera".

También anticipó que buscará variantes dentro del plantel: "Queremos recuperar rendimientos y ver un mix de los jugadores que tenemos".

Además, Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi: "Sí va a jugar; es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá".

En relación al futuro, evitó promesas de cara al Mundial y destacó la dificultad del torneo: "Pensar en repetir es difícil. Argentina ganó merecidamente el último, pero muchas veces no gana el que lo merece. El Mundial es terriblemente complicado y los rivales nos jugarán diferente".

A su vez, Scaloni subrayó la paridad: "No menos de diez selecciones pueden ganarlo".

Scaloni valoró el aporte de juveniles y la proyección de talentos, como Tomás Aranda, y destacó la importancia de brindarles oportunidades, además de resaltar la ilusión con la que llegan.

El entrenador también señaló que la elección de la sede base apunta a replicar la comodidad del predio habitual.

Por último, explicó que cada ciclo de entrenamientos busca reforzar la identidad de juego y dejó una definición personal: "Soy un hincha puesto en el banco. Disfruto viendo a nuestros jugadores".

El encuentro será este viernes a las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".