Scaloni define el equipo para el miércoles; cuántos cambios habrá

El plantel del seleccionado argentino continuará este lunes con la preparación para enfrentar el próximo miércoles a Polonia por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, luego de pasar un día de recuperación y recarga de energías con la visita de los familiares y amigos en el predio de la concentración.



Los futbolistas conducidos por Lionel Scaloni volverán a entrenarse desde las 12.00 de Argentina, a puertas cerradas, en la Universidad de Qatar.



Después del entrenamiento matutino del domingo, con dos grupos separados entre los que fueron titulares ante México y el resto, Scaloni dirigirá su primera práctica de cara a Polonia con los 26 convocados a disposición.



La frase que más se repite en la concentración "Albiceleste" es "el Mundial no da tiempo" y así lo entiende el cuerpo técnico que solo tendrá dos prácticas por delante antes del decisivo encuentro del miércoles a las 16.00 contra Polonia en el Estadio 974.



El dilema de Scaloni y sus ayudantes ahora pasa por el momento para probar las variantes que analizan realizar tras el triunfo del sábado sobre México por 2-0, dado que la mayoría de los jugadores acumularon más de 180 minutos de juego en menos de una semana.



En este caso, el estado físico de Lionel Messi y su eventual participación en la práctica será uno de los focos del día. Los nombres que surgen para entrar al equipo titular, en principio, son los de Enzo Fernández y Nahuel Molina.



El mediocampista de Benfica le cambió la cara al equipo en los poco más de 35 minutos que disputó y coronó su gran actuación con un golazo para desatar el desahogo. Hoy lo más probable es que salga Guido Rodríguez pero esto podría cambiar en el entrenamiento.



La cuestión con los laterales es la misma que en la previa contra Arabia Saudita y México ya que existe una competencia muy pareja, pero en este caso Molina volvería a la titularidad en la derecha por Montiel, quien además fue amonestado y es el único del plantel que corre riesgo de perderse un potencial choque de octavos de final si vuelve a recibir otra tarjeta.



Luego del trabajo, la agenda del seleccionado continuará este martes a partir de las 10.15, con la conferencia de prensa que brindará el DT Lionel Scaloni, acompañado de un jugador, en el Centro de Medios de Doha.



El último entrenamiento será a las 13.30 en la Universidad de Qatar, con los primeros 15 minutos abiertos.



Argentina (3) definirá el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 el próximo miércoles a las 16.00 contra el líder Polonia (4) en el Estadio 974. El campeón de América tiene las mismas unidades que Arabia Saudita pero mejor diferencia de gol (+1 contra -1) y el que cierra la zona es México con 1.