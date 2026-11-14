Scaloni: "Hay material para seguir y representar el juego de Argentina"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó que hubo errores del equipo en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera pero aseguró que "hay material para seguir".

No obstante, Scaloni destacó el trabajo del equipo a pesar de la caída: "El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo".

"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes", agregó el entrenador.

A pesar de que los rivales siempre juegan con cautela ante Argentina, Scaloni rescató que la visita lo buscó y tuvo mérito en el triunfo: "Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar".

"Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", completó el entrenador sobre el encuentro ante Costa Rica.

Qué dijo Scaloni sobre la falta de público

"La gente va a venir, es incondicional, eso ya lo sabemos. No importa que no este Leo (Messi), van a estar. Pero nosotros somos los que tenemos que contagiar", aseguró el DT.

Sin embargo, Scaloni también comentó que no estaba al tanto del público y le restó importancia a la poca asistencia de los hinchas en La Bombonera.

Y para cerrar, Scaloni aseguró que se va a revertir el presente porque hay con qué: "Hay material para seguir y representar el juego de Argentina".