Scaloni, luego del triunfo de la Argentina: "El equipo entendió que con Mauritania no estuvimos bien"

Sin problemas, Argentina se lució y goleó 5-0 a Zambia en La Bombonera, en el último amistoso internacional en casa antes de ir a jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Después, Lionel Scaloni dejó sus sensaciones tras la victoria, con miras a la gran cita.

La "Scaloneta" campeona del mundo venía de superar a Mauritania por un gol, en el mismo estadio, y este martes el DT optó por poner a los titulares y observar más y mejor. Luego realizó muchos cambios -estaban permitidos hasta ocho- para sacar más conclusiones con su cuerpo técnico.

Scaloni, que dijo el lunes que "la lista la tengo bastante clara", empezó diciendo en la conferencia: "El equipo entendió un poco el mensaje del viernes, que no estuvimos bien. Hoy jugamos como estamos acostumbrados a hacerlo. No se puede volver a repetir lo del otro día, porque nos fuimos enojados, porque no somos eso, más allá de ganar o perder, con cosas no buenas. Ahora quisimos en todo momento y esperemos que no vuelva a pasar".

"Más allá de lo que yo pienso, con esta camiseta, acá no tenés tiempo para relajarte y pensar que tenés tu lugar asegurado. No puede volver a pasar, se puede jugar bien o mal. Inclusive ellos hablaron y se dieron cuenta. Acá se toman las cosas como son: esto es rendimiento, rendimiento y rendimiento. Hay jugadores que nos dieron y dan un montón, pero hay que seguir igual, bien; no hay otra lectura", agregó.

"El otro día hubo momentos no tan malos, pero sabemos que nos hacemos fuertes teniendo la pelota, llevando para atrás al rival. La realidad es que rendimos bien cuando más tenemos el balón", explicó.

"No siempre se puede ganar. Va a ser durísimo lo que se viene en el Mundial, hay que preparar a la gente. Es muy difícil reemplazar a algunos jugadores, que son de época, que nos dieron mucho en el Mundial y en la Copa América. Siempre están jugando un partido definitorio para todos, no es que están a prueba, sí que el desafío es constante", dijo Scaloni.

"Todos los que están acá tienen posibilidades. Juan (Musso) puede subirse al barco, a Gerónimo (Rulli) lo tenemos visto. A Valentín (Barco) lo sentimos, aportó lo suyo, no es lateral y suma en el mediocampo, debe estar contento con esta actuación", agregó.

"Esta camiseta es exigente siempre, me pasó cuando lo viví como jugador en el Mundial 2006. La gente quiere que los jugadores se brinden al máximo, hay maneras de mostrarse y llevar a cabo esto en la Selección. Siempre se fue exigente, es así. Hubo ruido cuando no iban las cosas bien, hay que rendir siempre", comentó.

"No sé con cuánta nafta estamos, esa pregunta es más para el profe. Algunos llegan más justos, es un momento duro de la temporada, algunos jugando cosas importantes. Hay todavía mucha carga emocional. Queda tiempo para seguir rindiendo", contó. "¿Sobre mi contrato? Tengo hasta diciembre, veremos (risas)", explicó.

"Se juega con 11 futbolistas, no es fácil, sobre poner a Julián (Álvarez) y Lautaro (Martínez). Veremos, necesitamos equilibrio y hay que ir viendo. Si no hay equilibrio, se verá y armará distinto", argumentó el DT campeón mundial.

"Será un privilegio si Leo (Messi) decide jugar el Mundial. Todos queremos que lo disfrute y lo ayudamos para que se sienta bien. Él quiere lo mismo que nosotros, ahora está más tranquilo porque ya ganó una Copa del Mundo. Sus ganas de estar y compartir están, ya veremos qué decide hacer y lo acompañaremos. Puede llegar a los 1.000 goles, hay que ver cuánto más tiempo juegue", admitió.

"La ilusión es similar al Mundial pasado. El equipo se dio cuenta que no debe repetir lo de Mauritania, y salimos con otra actitud. Sabemos que todos los niveles no son iguales y hay que salir a jugar siempre igual. El deseo para dar la lista y jugar el Mundial es que todos lleguen bien físicamente; no es fácil por la época del año. Saldrá de los que están jugando y estando con nosotros", comentó.

"Tengo mis abuelos y bisabuelos italianos... Me pone triste lo de Italia; jugué en esa liga. Es una de las potencias mundiales y a los argentinos no nos gusta eso. Es triste, porque fue injusto, de visitante, en fin. Ya son tres Mundiales seguidos que no juegan. Terminaron fuera de casa, en Bosnia, ante un duro rival", remarcó Scaloni.

"Agradezco el clima de los hinchas. Tuvimos otra vez a Messi. También Otamendi hoy tuvo su despedida, lo saqué esta vez bien para que lo felicitaran durante el juego", dijo.

"Lo que tengo en mente es que antes de Qatar veníamos bien, embalados, con cierto favoritismo. Será un Mundial complejo, muy difícil. Será por eso clave que todos lleguen bien físicamente y en lo mental", remató.

