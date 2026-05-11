Scaloni presentó la prelista para el Mundial: Aníbal Moreno aparece e ilusiona

La nómina preliminar incluye 55 futbolistas y dejó varios nombres que rápidamente despertaron repercusión entre los hinchas y el ambiente futbolístico. Entre las presencias que más llamaron la atención aparece la de el catamarqueño Aníbal Moreno, cuya inclusión generó ilusión y expectativa de cara a la conformación definitiva del plantel.

También sorprendieron las convocatorias del arquero Santiago Beltrán y de los futbolistas de Boca Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes aparecen dentro de la extensa lista preliminar presentada por el cuerpo técnico argentino.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

La actividad de la Selección argentina en la Copa del Mundo comenzará el martes 16 de junio, día en el que enfrentará a Selección de fútbol de Argelia por la primera fecha del Grupo J.

Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa trabajando sobre la conformación del plantel definitivo que afrontará el torneo. La FIFA estableció como fecha límite para la presentación oficial de la lista definitiva de 26 jugadores el próximo 30 de mayo, es decir, doce días antes del inicio de la competencia.

Hasta ese momento, la prelista difundida funciona como la base sobre la cual Scaloni y sus colaboradores definirán los nombres que finalmente viajarán al Mundial.

Arqueros: experiencia y una sorpresa de River

La lista de arqueros combina nombres habituales del ciclo con algunas novedades. Los convocados en esta posición son:

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace FC

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

La aparición de Santiago Beltrán aparece como una de las novedades más resonantes de la convocatoria.

Defensa con presencia de River, Boca y futbolistas europeos

La línea defensiva presentada por Scaloni reúne futbolistas con experiencia internacional y varios jugadores del fútbol argentino. Los defensores incluidos son:

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe CF

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Mediocampo con Aníbal Moreno

En la mitad de la cancha aparece una combinación entre futbolistas consolidados y nombres jóvenes que vienen creciendo en distintos equipos. Los mediocampistas convocados son:

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia CF

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - FC Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

La inclusión de Aníbal Moreno aparece como una de las situaciones que más entusiasmo generó entre los seguidores argentinos.

Messi encabeza una delantera repleta de figuras y juveniles

La ofensiva reúne experiencia internacional, jóvenes promesas y figuras consolidadas.

Los delanteros convocados son:

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - AS Roma

Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni - SL Benfica

Santiago Castro - Bologna FC

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma Calcio

La difusión de la prelista abrió una nueva etapa de expectativa alrededor de la Selección argentina, con nombres históricos, futbolistas consolidados en Europa y jóvenes talentos que buscan un lugar definitivo entre los 26 convocados que disputarán el Mundial 2026.