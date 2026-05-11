Scaloni presentó la prelista para el Mundial: Aníbal Moreno aparece e ilusiona

La nómina preliminar incluye 55 futbolistas y dejó varios nombres que rápidamente despertaron repercusión entre los hinchas y el ambiente futbolístico. Entre las presencias que más llamaron la atención aparece la de el catamarqueño Aníbal Moreno, cuya inclusión generó ilusión y expectativa de cara a la conformación definitiva del plantel.
También sorprendieron las convocatorias del arquero Santiago Beltrán y de los futbolistas de Boca Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes aparecen dentro de la extensa lista preliminar presentada por el cuerpo técnico argentino.
El camino de Argentina en el Mundial 2026
La actividad de la Selección argentina en la Copa del Mundo comenzará el martes 16 de junio, día en el que enfrentará a Selección de fútbol de Argelia por la primera fecha del Grupo J.
Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa trabajando sobre la conformación del plantel definitivo que afrontará el torneo. La FIFA estableció como fecha límite para la presentación oficial de la lista definitiva de 26 jugadores el próximo 30 de mayo, es decir, doce días antes del inicio de la competencia.
Hasta ese momento, la prelista difundida funciona como la base sobre la cual Scaloni y sus colaboradores definirán los nombres que finalmente viajarán al Mundial.
Arqueros: experiencia y una sorpresa de River
La lista de arqueros combina nombres habituales del ciclo con algunas novedades. Los convocados en esta posición son:
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
La aparición de Santiago Beltrán aparece como una de las novedades más resonantes de la convocatoria.
Defensa con presencia de River, Boca y futbolistas europeos
La línea defensiva presentada por Scaloni reúne futbolistas con experiencia internacional y varios jugadores del fútbol argentino. Los defensores incluidos son:
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - SL Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe CF
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
Mediocampo con Aníbal Moreno
En la mitad de la cancha aparece una combinación entre futbolistas consolidados y nombres jóvenes que vienen creciendo en distintos equipos. Los mediocampistas convocados son:
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia CF
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - FC Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendía - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
La inclusión de Aníbal Moreno aparece como una de las situaciones que más entusiasmo generó entre los seguidores argentinos.
Messi encabeza una delantera repleta de figuras y juveniles
La ofensiva reúne experiencia internacional, jóvenes promesas y figuras consolidadas.
Los delanteros convocados son:
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - AS Roma
- Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni - SL Benfica
- Santiago Castro - Bologna FC
- Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma Calcio
La difusión de la prelista abrió una nueva etapa de expectativa alrededor de la Selección argentina, con nombres históricos, futbolistas consolidados en Europa y jóvenes talentos que buscan un lugar definitivo entre los 26 convocados que disputarán el Mundial 2026.