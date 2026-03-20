Scaloni suma variantes en ataque y sorprende con los convocados para el amistoso ante Mauritania

La Selección argentina ajusta detalles de cara a la próxima fecha FIFA y confirmó novedades en la lista de convocados. El entrenador Lionel Scaloni decidió sumar a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli para el amistoso ante Mauritania, que se jugará el 27 de marzo en La Bombonera.

La convocatoria se da mientras se aguarda la confirmación del segundo compromiso de la ventana internacional, que sería frente a Guatemala.

Ambos futbolistas se desempeñan actualmente en el fútbol europeo. Mastantuono forma parte del Real Madrid, donde viene con escaso rodaje y sumó sus últimos minutos en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, serie en la que el conjunto español logró avanzar.

Por su parte, Panichelli atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo, en la Ligue 1, donde se ubica como el segundo máximo goleador del torneo con 14 tantos y consolida su crecimiento en el fútbol europeo.

Las incorporaciones apuntan a reforzar la zona ofensiva, que no contará con la presencia de Lautaro Martínez debido a una lesión. En ese contexto, el cuerpo técnico busca alternativas de cara al Mundial 2026.

El puesto de centrodelantero aparece como uno de los focos a resolver, con una disputa abierta entre José López y Panichelli, ambos incluidos en la convocatoria para los amistosos en Buenos Aires.

En tanto, Mastantuono intentará ganar terreno en la consideración del entrenador, aunque por el momento su presencia en la lista definitiva para la Copa del Mundo aparece lejana.