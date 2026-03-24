Se calienta el Apertura 2026: Independiente Rivadavia manda, River y Boca se arriman y se viene el Pincha

El Torneo Apertura 2026 completó su fecha 12, una jornada que se presenta como bisagra en el calendario: es la última antes del parate por la fecha FIFA y marca el inicio de la recta final rumbo a los playoffs. En este contexto, cada resultado adquiere un peso determinante, ya que los ocho mejores de cada zona clasificarán a los octavos de final en la lucha por el título.

La fecha se desarrolló con partidos distribuidos entre viernes, sábado, domingo y lunes, dejando un panorama dinámico tanto en la Zona A como en la Zona B, con equipos que consolidan su posición y otros que intentan no quedar relegados.

El arranque del viernes: triunfos ajustados en la Zona B

La jornada comenzó con dos encuentros correspondientes a la Zona B, ambos con marcadores idénticos: Atlético Tucumán derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata y Banfield superó 1-0 a Tigre.

Estos resultados marcaron el inicio de una fecha caracterizada por la paridad y la eficacia, en la que varios equipos lograron imponerse por la mínima diferencia.

Golpe de Lanús y reacción de Defensa y Justicia

El sábado ofreció una seguidilla de cinco partidos con impactos directos en la tabla. Uno de los resultados más destacados fue el triunfazo de Lanús en Liniers frente a Vélez, que llegaba como puntero de la Zona A.

El Granate no solo le quitó el invicto al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, sino que además:

Quedó a cuatro puntos de la cima

Tiene un partido pendiente

Se posiciona como escolta y amenaza directa al liderazgo

En paralelo, Defensa y Justicia aprovechó la caída del Fortín y se impuso 2-0 a Unión en Florencio Varela, a pesar de jugar gran parte del partido con un futbolista menos. Con este resultado:

Se ubicó a tres puntos de Vélez

Se mantiene como el único equipo invicto entre los 30 participantes

La lucha por la permanencia y el desahogo de Newell's

En otro frente, la pelea por la permanencia también tuvo un capítulo clave. Newell's logró un triunfo vital al vencer 1-0 a Gimnasia de Mendoza en Rosario.

El resultado significó la primera victoria en el torneo para los dirigidos por Frank Kudelka y el fin de una racha negativa de 133 días sin ganar

Este desenlace reconfigura el panorama en la zona baja, donde cada punto resulta determinante.

Avellaneda-Córdoba

El cierre del sábado estuvo marcado por dos enfrentamientos entre equipos de Avellaneda y Córdoba, con resultados dispares. En primer turno, Independiente cayó 1-2 ante Talleres en Avellaneda, en una derrota que tuvo un sabor especialmente amargo:

El Rojo había comenzado ganando el partido

Terminó cediendo el resultado como local

Quedó octavo con 14 puntos

Puede ser superado por varios equipos

Por su parte, los dirigidos por Carlos Tevez se ubican en el quinto puesto. Más tarde, Racing se impuso ante Belgrano en Alberdi con una actuación destacada de Facundo Cambeses, quien fue figura determinante:

Atajó un penal

Evitó el empate con una atajadas clave ante Lucas Zelarayán en el final

Con esta victoria, la Academia:

Suma 18 puntos

Se ubica tercero en su zona

Acumula ocho partidos sin derrotas

River y Boca suman y se acercan

El domingo tuvo como protagonistas a River y Boca, que lograron victorias importantes para mantenerse en la pelea. River derrotó a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, en un partido con muchas polémicas y Boca venció a Instituto en La Bombonera, cortando una racha de cuatro empates consecutivos como local

Ambos equipos continúan sumando puntos con el objetivo de mejorar su rendimiento y posicionarse de cara a la clasificación.

Independiente Rivadavia se consolida

En la Zona B, Independiente Rivadavia reafirmó su liderazgo al vencer en Mendoza a Rosario Central, consolidándose como puntero.

Otros resultados destacados de la jornada fueron:

Argentinos Juniors venció a Platense con un penal agónico en el clásico

venció a con un en el clásico Sarmiento obtuvo tres puntos clave ante Aldosivi de Mar del Plata en la lucha por la permanencia

Cierre con goleada y empate en el Ducó

La fecha se completó el lunes con dos encuentros. Estudiantes goleó 5-0 a Central Córdoba, en la victoria más abultada de la jornada y Huracán y Barracas empataron en el Ducó, cerrando la fecha sin modificaciones en ese cruce.

Un torneo abierto rumbo a los playoffs

Con la fecha 12 finalizada, el Torneo Apertura 2026 entra en una etapa decisiva. La combinación de resultados dejó un escenario en el que:

Independiente Rivadavia lidera la Zona B

Equipos como River y Boca se acercan en la tabla

en la tabla Lanús y Defensa y Justicia presionan en la Zona A

presionan en la Zona A Racing se consolida como protagonista

Con el parate por la fecha FIFA en el horizonte inmediato, el campeonato se prepara para un cierre en el que cada punto será determinante en la carrera hacia los octavos de final y, posteriormente, hacia el título.