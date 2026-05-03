¿Se viene otro Superclásico?: qué tiene que pasar en los playoffs y dónde se jugaría

La definición del Torneo Apertura mantiene en vilo la posibilidad de un nuevo superclásico entre Boca y River en instancia de playoffs. Con la última fecha en marcha, el escenario aún no está cerrado y las combinaciones posibles sostienen la expectativa de un cruce que dependerá directamente de cómo finalicen ambos equipos en sus respectivas zonas.

En este contexto, Boca no logró quedarse con la cima de la Zona A, luego del triunfo de Estudiantes frente a Platense en Vicente López, resultado que lo dejó como escolta. Sin embargo, existe una mínima posibilidad de que descienda al segundo puesto, en caso de que Vélez logre una victoria por siete goles o más frente a Newell's.

Este posicionamiento del Xeneize es clave, ya que abre distintas variantes dentro del cuadro de playoffs y condiciona las posibles instancias en las que podría producirse el cruce con River.

La posición de River, determinante

El escenario para un eventual superclásico también depende de la ubicación final de River en la Zona B. Actualmente, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se encuentra en la segunda posición, aunque sin chances de alcanzar al líder Independiente Rivadavia, que ya le sacó cuatro puntos.

A partir de esta situación, River cuenta con tres posibles ubicaciones finales en la tabla, cada una con implicancias directas en el cuadro de playoffs y en la eventual instancia de un enfrentamiento con Boca.

Los escenarios posibles para el cruce

Las combinaciones que definirán el momento del posible superclásico se estructuran en función de la posición final de River:

Si River mantiene el segundo puesto , lo que ocurriría con un triunfo frente a Atlético Tucumán o si logra el mismo resultado que Argentinos en su partido contra Gimnasia y Central no vence a Tigre, el cruce entre Boca y River solo podría darse en la final del torneo . Esto se debe a que ambos quedarían en lados opuestos del cuadro.

, lo que ocurriría con un triunfo frente a Atlético Tucumán o si logra el mismo resultado que Argentinos en su partido contra Gimnasia y Central no vence a Tigre, el cruce entre Boca y River solo podría darse en la . Esto se debe a que ambos quedarían en lados opuestos del cuadro. Si River desciende a la tercera posición , escenario posible con un empate (si Argentinos gana) o una derrota (si Argentinos empata o gana, o si Central suma de a tres), el superclásico se produciría en los cuartos de final . En este caso, ambos equipos compartirían el mismo lado del cuadro.

, escenario posible con un empate (si Argentinos gana) o una derrota (si Argentinos empata o gana, o si Central suma de a tres), el superclásico se produciría en los . En este caso, ambos equipos compartirían el mismo lado del cuadro. Si River cae al cuarto puesto, lo que solo podría suceder si pierde frente al equipo de Julio César Falcioni, Central gana y Argentinos suma al menos un punto, el enfrentamiento volvería a proyectarse hacia una eventual final, ya que quedarían nuevamente en hemisferios opuestos de la llave.

Cada una de estas posibilidades mantiene abierta la expectativa, en un contexto donde los resultados de la última fecha serán determinantes.

El rol de la última fecha y el partido clave

La definición de estas posiciones tendrá un punto central en el partido que River disputará este domingo frente a Atlético Tucumán, encuentro que terminará de ordenar la tabla de la Zona B y, en consecuencia, el cuadro de playoffs.

Al mismo tiempo, otros resultados condicionan este desenlace, como los desempeños de Argentinos, Central y sus respectivos rivales, lo que convierte a la jornada en un entramado de resultados cruzados que impactarán directamente en la configuración final.

La ventaja de la localía

En caso de que el superclásico se concrete en alguna instancia de playoffs, la ventaja de la localía sería para Boca. Esto responde a lo establecido por el reglamento, que indica que estas instancias "se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas".

Este punto adquiere relevancia en función de las posiciones finales. Si ambos equipos terminan en igualdad de ubicación —por ejemplo, segundos en sus respectivas zonas— solo podrían enfrentarse en una final única. En cambio, si el cruce se da en fases previas, sería porque Boca finalizó segundo y River en una posición inferior, lo que le otorgaría al Xeneize la localía.

La estructura del cuadro de playoffs

El formato del torneo organiza los cruces en dos llaves, lo que define los posibles recorridos de cada equipo:

Llave 1

Partido 1: (1° Zona A) vs. (8° Zona B)

Partido 2: (1° Zona B) vs. (8° Zona A)

Partido 3: (2° Zona A) vs. (7° Zona B)

Partido 4: (2° Zona B) vs. (7° Zona A)

Llave 2

Partido 5: (3° Zona A) vs. (6° Zona B)

Partido 6: (3° Zona B) vs. (6° Zona A)

Partido 7: (4° Zona A) vs. (5° Zona B)

Partido 8: (4° Zona B) vs. (5° Zona A)

Esta estructura es la que determina los caminos posibles y las instancias en las que Boca y River podrían cruzarse, ya sea en cuartos de final o en la final del certamen.

Expectativa abierta hasta el final

Con múltiples variables en juego y una última fecha aún por disputarse, la posibilidad de un superclásico en los playoffs sigue vigente. Las posiciones finales en cada zona no solo definirán los cruces inmediatos, sino también el recorrido hacia una eventual definición entre los dos equipos más convocantes del fútbol argentino.

El desenlace dependerá de una combinación de resultados que, hasta el último minuto, mantendrá abierta la expectativa de un nuevo capítulo entre Boca y River en el Torneo Apertura.