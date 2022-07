Sin Benedetto: así formará Boca frente a Estudiantes

En la práctica del viernes se encendieron las alarmas, y ayer se confirmo que Darío Benedetto no jugará como titular frente a Estudiantes. Hoy a las 20:30 horas, Boca recibirá al "Pincha" en La Bombonera por la Liga Profesional y lo hará con su goleador fuera del once inicial.

Hugo Ibarra había avisado en conferencia de prensa que esperarían para ver la situación del delantero. El periodista Emiliano Raddi informó que el Pipa "aún sigue con mucho dolor" y por eso el cuerpo técnico decidió dejarlo afuera de la formación.

En su lugar jugará Luis Vázquez, en un equipo confirmado que no tendrá a Exequiel Zeballos. La gran sorpresa de los hinchas por la ausencia del "Changuito" en la práctica del viernes se confirmó y el santiagueño comenzará el juego en el banco de suplentes.

Así formará Boca este domingo:

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez. Tras la derrota frente a Argentinos, el Xeneize buscará levantarse.