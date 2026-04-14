Sorpresa: Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami

La noticia sacudió al fútbol de la MLS y al entorno de Inter Miami CF: Javier Mascherano dejó de ser el entrenador del equipo por motivos personales, según informó oficialmente la institución. La decisión, comunicada por el propio club, marca el cierre de una etapa que, pese a su brevedad, quedó inscripta entre las más relevantes de la historia de la franquicia por la dimensión de sus logros deportivos.

El propio Mascherano explicó que su salida responde a razones personales y aprovechó el mensaje de despedida para agradecer al club, al plantel y a los hinchas por el acompañamiento recibido a lo largo de una campaña que dejó una huella profunda.

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella", expresó el entrenador argentino, en alusión directa a la conquista de la MLS Cup, un título que significó un antes y un después para Inter Miami.

Un ciclo breve, pero de impacto histórico

La gestión de Mascherano al frente del conjunto de Miami quedará asociada a una de las campañas más exitosas desde la creación del club.Bajo su conducción, el equipo alcanzó:

La MLS Cup

El campeonato de la Conferencia Este

Un récord de 101 goles en una temporada

Una de las mejores campañas globales de su historia

El dato de los 101 goles sintetiza el perfil ofensivo que tuvo el equipo durante su ciclo y explica parte del impacto de una campaña que combinó resultados, títulos y una fuerte identidad competitiva.

Desde la dirigencia, el propietario gerente Jorge Mas destacó especialmente ese legado, al remarcar el rol central que tuvo el entrenador argentino en la conquista de los títulos y en la consolidación de una temporada récord.

Hitos internacionales inéditos para la MLS

Más allá de los éxitos en el plano doméstico, el ciclo Mascherano también dejó marcas inéditas a nivel internacional. Inter Miami consiguió durante su gestión:

Avanzar a instancias decisivas del Mundial de Clubes

Convertirse en el primer club de la MLS en vencer a un rival europeo en una competencia oficial

Alcanzar rondas decisivas nunca antes logradas por la franquicia

Estos logros reforzaron el posicionamiento internacional del club y proyectaron la imagen del equipo más allá del ámbito local, en un contexto de creciente visibilidad global para la institución.

La dimensión de esos hitos explica por qué su salida fue recibida como una noticia de alto impacto dentro del universo del fútbol estadounidense.

La transición

Tras oficializarse la salida de Mascherano, el club avanzó rápidamente en la reorganización interna para garantizar continuidad deportiva. El equipo quedará bajo la conducción interina de Guillermo Hoyos, quien asumirá el mando en esta etapa de transición mientras la institución define los próximos pasos.

En paralelo, se informó que Alberto Marrero asumirá funciones como director deportivo, reforzando la estructura organizativa del club en un momento sensible desde lo futbolístico e institucional. La designación interina de Hoyos aparece como la respuesta inmediata para sostener la estabilidad del plantel tras una salida inesperada, especialmente después de una temporada que elevó de forma notable la vara competitiva.

Una despedida con gratitud y legado

La renuncia de Mascherano no solo implica el final de un proceso deportivo exitoso, sino también el cierre de una etapa que quedará asociada a la primera gran consagración de Inter Miami y a la consolidación de una identidad ganadora.

Su mensaje final, atravesado por el agradecimiento, dejó en claro el peso emocional de una experiencia que unió títulos, récords y momentos inolvidables.

Con su salida por motivos personales, el club abre una nueva etapa, pero lo hace con la certeza de que el ciclo de Javier Mascherano ya ocupa un lugar propio dentro de la historia grande de la institución.