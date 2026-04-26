Sufre Brasil: un jugador titular se resintió de una lesión y se perderá el Mundial 2026

La selección de Brasil enfrenta un duro revés en su planificación de cara al Mundial 2026 tras confirmarse que Éder Militão, defensor central del Real Madrid, deberá someterse a una nueva operación y no podrá estar presente en la próxima Copa del Mundo. La noticia representa un golpe significativo para el equipo, que pierde a uno de sus futbolistas titulares en una posición clave.

De acuerdo con lo informado por el Diario AS, el jugador deberá pasar nuevamente por el quirófano luego de que estudios médicos confirmaran el mal estado de una herida en su bíceps femoral izquierdo, derivada de una lesión anterior. Esta recaída no solo obliga a reiniciar el proceso de recuperación, sino que extiende considerablemente los plazos de regreso a la actividad.

El cuadro clínico de Militão implica un período estimado de cuatro meses de recuperación, al que se suma el tiempo necesario para recuperar ritmo de competencia. Bajo este escenario, el defensor no podrá volver a jugar al menos hasta septiembre, lo que termina de descartar cualquier posibilidad de llegar en condiciones al Mundial 2026.

Impacto en el Real Madrid

La situación del defensor no solo afecta a la selección brasileña, sino que también genera preocupación en el Real Madrid. El club pierde a una pieza fundamental de su estructura defensiva por un período prolongado, en un contexto en el que las lesiones comienzan a acumularse dentro del plantel.

El entrenador Carlo Ancelotti enfrenta así un escenario complejo, con varias figuras condicionadas por problemas físicos. La baja de Militão se suma a otras situaciones que comprometen la estabilidad del equipo y obligan a replantear alternativas en la conformación del plantel.

Un panorama preocupante en Brasil

El caso de Militão no es aislado dentro de la selección brasileña. Por el contrario, se inscribe en un contexto más amplio de dificultades físicas que afectan a varios futbolistas con potencial participación en el Mundial 2026.

Entre los casos más relevantes se encuentran:

Éder Militão : operación por una lesión en el bíceps femoral izquierdo.

: operación por una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Rodrygo : descartado por una rotura de ligamentos .

: descartado por una . Alisson Becker : en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida el mes pasado.

: en proceso de recuperación de una sufrida el mes pasado. Estevao: joven figura del Chelsea con un desprendimiento en el tendón de la corva, cuya presencia en el Mundial también quedó en duda.

Este conjunto de situaciones configura un escenario de incertidumbre para el cuerpo técnico brasileño, que ve comprometida la disponibilidad de jugadores clave en distintas líneas del equipo.

La gravedad de la lesión

El caso de Militão adquiere especial relevancia por tratarse de una recaída sobre una lesión previa, lo que complica aún más su evolución. El deterioro del estado de la herida en el bíceps femoral izquierdo obligó a tomar la decisión quirúrgica como única alternativa viable.

Este tipo de intervenciones no solo implican tiempos de recuperación prolongados, sino también un proceso posterior de readaptación física. En ese sentido, el regreso a la competencia no depende únicamente del alta médica, sino de la capacidad del jugador para recuperar su nivel en un contexto de alta exigencia.

Un desafío para el futuro inmediato

La acumulación de lesiones en figuras relevantes plantea un desafío significativo tanto para el Real Madrid como para la selección brasileña. En el caso del conjunto nacional, la ausencia de Militão obliga a repensar la estructura defensiva de cara a la cita mundialista.

Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre la evolución de otros jugadores, como Estevao, y la confirmación de bajas como la de Rodrygo, configuran un panorama que requiere ajustes y planificación en el corto y mediano plazo.