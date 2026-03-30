Tapia y Coello aceptan el reto de Alcaraz y Sinner: "No tienen nada que hacer"

La ciudad de Florida fue escenario en los últimos días de una coincidencia excepcional: la disputa de dos competencias de elite que reunieron a los mejores exponentes de los deportes de la pelotita amarilla. Por un lado, el Masters 1000 de Miami; por el otro, el Premier Pádel P1, donde las principales figuras del circuito dejaron una secuencia de declaraciones cruzadas que transformó una broma en uno de los temas más comentados del ambiente.

Todo comenzó con la voz de Carlos Alcaraz, señalado en la información base como número 1 del ranking ATP, quien tras su temprana despedida del torneo lanzó una afirmación sin matices. Luego de caer sorpresivamente en la tercera ronda frente a Sebastian Korda (36°) en tres parciales y exteriorizar su frustración durante el encuentro, el murciano aseguró que junto a Jannik Sinner le ganarían a la pareja compuesta por Agustín Tapia y Arturo Coello, actuales líderes del pádel mundial.

"¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganaríamos, sin duda". La frase, lanzada con seguridad, abrió un juego de réplicas que rápidamente cruzó de un torneo al otro.

La respuesta de Sinner

Con más tiempo libre del imaginado en la previa, el vigente campeón del Australian Open, que venía además de fallar en semifinales de Indian Wells frente al ruso Daniil Medvedev (10°), aprovechó su permanencia en Florida para asistir al Premier Pádel P1, torneo que reunió a los mejores jugadores del circuito.

Consultado por el desafío lanzado por Alcaraz, Sinner eligió un tono más medido y hasta autocrítico. "Si él lo dice, necesita correr y jugar por ambos. Porque yo en pádel no soy muy bueno".

La respuesta del pupilo de Simone Vagnozzi y Darren Cahill mantuvo el clima distendido, aunque dejó en claro que la confianza del español no era necesariamente compartida en la misma magnitud.

Sinner incluso remarcó la versatilidad de su colega al sostener que todos conocen la capacidad de Alcaraz para destacarse en diferentes disciplinas, desde el golf hasta el pádel, además de su nivel "increíble" en tenis.

Tapia y Coello subieron la apuesta

Lejos de cerrar el tema, la respuesta de los líderes del pádel llevó el intercambio a un nuevo nivel. El primero en recoger el guante fue Agustín Tapia, el zurdo catamarqueño de 27 años, 179 centímetros de estatura y 32 títulos en el circuito, dos de ellos durante 2026.

"Deberíamos ganar nosotros porque sino explota todo. Pero creo que no sería fácil".

La frase dejó ver una mezcla de seguridad y respeto hacia dos de las mayores figuras del tenis actual, aunque manteniendo la lógica superioridad que implicaría disputar el duelo dentro de una cancha de pádel.

😱 Game on! Tapia and Coello respond to Alcaraz, and they are very clear. 🔥



😱 ¡Aquí hay partido! Tapia y Coello responden a Alcaraz, y lo tienen claro. 🔥#PadelFIP pic.twitter.com/94KVkiBnqF \— FIP - International Padel Federation (@padelfip) March 27, 2026

Luego fue el turno de Arturo Coello, diestro nacido en Valladolid, de 24 años, 190 centímetros de altura y 33 títulos en el circuito, quien eligió un mensaje todavía más contundente: "No tienen nada para hacer, pueden decir lo que quieran, pero en pádel no tienen ninguna chance. Y en tenis, nosotros tampoco".

Miami, epicentro de la complicidad entre dos mundos

Más allá de la imposibilidad inmediata de concretar el cruce, la escena dejó en evidencia algo más profundo: la complicidad entre los máximos representantes del tenis y del pádel en un mismo escenario deportivo.

Miami no solo fue sede de dos competencias del más alto nivel, sino también del encuentro simbólico entre dos disciplinas emparentadas por la técnica, la estrategia y el espectáculo. Entre bromas, desafíos y respuestas con tono competitivo, las declaraciones de Alcaraz, Sinner, Tapia y Coello terminaron potenciando un debate que, aunque hipotético, expuso el respeto mutuo entre quienes hoy dominan ambos circuitos.

En ese contexto, la sentencia de Coello quedó como la frase que mejor sintetizó el espíritu del cruce: en su terreno, los número uno del pádel creen que los gigantes del tenis "no tienen ninguna chance".