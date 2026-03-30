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Tapia, subcampeón del Premier Padel de Miami

Agustín "Pollito" Tapia y el español Arturo Coello cayeron en la final del Miami Premier Padel P1 ante la dupla Chingotto-Galán, tras un torneo destacado.

30 Marzo de 2026 00.10

El catamarqueño Agustín "Pollito" Tapia, junto al español Arturo Coello, se consagró subcampeón del Miami Premier Padel P1 luego de perder la final frente a la dupla integrada por Federico Chingotto y Alejandro Galán.

La pareja hispano-argentina protagonizó una destacada actuación a lo largo del certamen, alcanzando la definición y manteniéndose entre los principales protagonistas del circuito internacional.

Si bien el título quedó en manos de Chingotto y Galán, Tapia volvió a exhibir su nivel y jerarquía en una competencia de primer nivel, dejando una nueva actuación sobresaliente para el deporte catamarqueño.

 

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Agustín Tapia Arturo Coello Catamarca Premier Padel Miami

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