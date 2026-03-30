Tapia, subcampeón del Premier Padel de Miami

El catamarqueño Agustín "Pollito" Tapia, junto al español Arturo Coello, se consagró subcampeón del Miami Premier Padel P1 luego de perder la final frente a la dupla integrada por Federico Chingotto y Alejandro Galán.

La pareja hispano-argentina protagonizó una destacada actuación a lo largo del certamen, alcanzando la definición y manteniéndose entre los principales protagonistas del circuito internacional.

Si bien el título quedó en manos de Chingotto y Galán, Tapia volvió a exhibir su nivel y jerarquía en una competencia de primer nivel, dejando una nueva actuación sobresaliente para el deporte catamarqueño.