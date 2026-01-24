Tiro Federal cayó ante San Isidro por el Torneo Provincial

Por la segunda fecha del Torneo Provincial de Fútbol de Catamarca, Tiro Federal y Gimnasia no pudo hacerse fuerte en condición de local y cayó por 1 a 0 ante San Isidro, en un encuentro equilibrado y con oportunidades para ambos equipos.

Durante el primer tiempo, el conjunto local generó la situación más clara. Alejandro Bulacios recibió una habilitación a espaldas de la defensa y, de media vuelta, sacó un remate que pasó muy cerca del palo. La visita respondió con un disparo desde fuera del área que el arquero Gustavo Hueso logró desviar al córner, evitando la apertura del marcador.

En el complemento, las acciones de mayor peligro llegaron pasada la media hora. A los 30 minutos, Nicolás Gómez probó con un remate que se fue cerca del poste. Minutos después, volvió a aparecer Bulacios con un cabezazo que fue contenido por el arquero Alfredo Arjona, quien ahogó el grito de gol del delantero del "Glorioso".

El único tanto del partido llegó a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando José María Arjona marcó para San Isidro. Dos minutos más tarde, Alexis Cancini estuvo cerca de ampliar la ventaja para la visita. Sobre el cierre del encuentro, Tiro Federal y Gimnasia sufrió la expulsión de Martín Castro, quien vio la tarjeta roja por doble amonestación.