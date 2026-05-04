Torneo Apertura: confirmaron el cronograma de los octavos de final

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado un paso decisivo en la organización del campeonato local al confirmar oficialmente el cronograma correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Esta etapa, que marca el inicio de los playoffs, genera una expectativa máxima en el ambiente deportivo, ya que se han revelado detalles cruciales sobre cómo se desarrollará la fase eliminatoria y, fundamentalmente, dónde y cuándo se conocerá al nuevo monarca del fútbol nacional.

Según la información proporcionada por el ente madre del fútbol argentino ha seleccionado el domingo 24 de mayo como la fecha definitiva para la gran final. El escenario elegido para este evento de magnitud será el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba, una sede que garantiza el marco adecuado para una definición de esta jerarquía. Este anuncio pone fin a las especulaciones y permite a los equipos y a sus respectivas hinchadas proyectar el camino hacia el título, comenzando con una serie de encuentros de alto impacto que se disputarán de manera ininterrumpida durante el próximo fin de semana.

Sábado de clásicos y duelos de alto riesgo

La actividad de los octavos de final se pondrá en marcha este mismo sábado con una cartelera que incluye enfrentamientos de gran peso histórico y deportivo. Los cruces confirmados para la jornada inaugural de los playoffs son los siguientes:

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe.

Talleres vs. Belgrano (el clásico cordobés en una instancia eliminatoria).

Argentinos Juniors vs. Lanús.

Boca vs. Huracán.

Es importante destacar una salvedad técnica informada por la AFA respecto al duelo entre los mendocinos y el conjunto santafesino. El partido de Independiente Rivadavia y Unión es el único que podría sufrir modificaciones en su conformación. Esto se debe a que el equipo de Santa Fe todavía no tiene garantizado matemáticamente su lugar en los playoffs. Su clasificación depende directamente de lo que suceda este lunes, cuando Defensa y Justicia visite a Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba haga lo propio ante Estudiantes de Río Cuarto. Los resultados de estos encuentros determinarán si el "Tatengue" mantiene su posición o si debe ceder su lugar en la llave de octavos.

Domingo de definiciones

La acción no se detendrá y el domingo se completará el cuadro de octavos de final con otros cuatro enfrentamientos de gran relieve. La programación para la segunda jornada de competencia incluye los partidos de:

Estudiantes de La Plata vs. Racing.

Rosario Central vs. Independiente.

Vélez vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

River vs. San Lorenzo.

Si bien los cruces están definidos, la AFA aclaró que aún resta determinar el horario específico de cada uno de estos encuentros. Sin embargo, la logística para la siguiente ronda ya ha sido trazada con precisión para no dar respiro a la competencia. Según el detalle del ente rector, los equipos que resulten vencedores en los duelos del sábado deberán disputar sus respectivos partidos de cuartos de final el día martes. Por su parte, quienes logren avanzar en los partidos disputados el domingo, jugarán su pase a semifinales el miércoles.

Toda esta estructura de competencia, con partidos de eliminación directa en días consecutivos, busca dinamizar el certamen para llegar a la cita máxima en suelo cordobés el 24 de mayo. La confirmación de las sedes y los días otorga previsibilidad a un torneo que entra en su fase más apasionante, donde el Estadio Mario Alberto Kempes espera ya al vencedor de este vertiginoso camino de playoffs.