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Tras su salida de River, Marcelo Gallardo volvió a la cancha: qué partido fue a ver

Alejado del día a día del Millonario, el DT atraviesa un período de bajo perfil, aunque su presencia en España evidenció que continúa vinculado al fútbol mientras define su próximo paso.

11 Abril de 2026 10.54

Poco se sabe de la vida de Marcelo Gallardo desde que cerró su segundo ciclo como entrenador de River. Desde su salida en febrero, no volvió a dirigir a ningún club, aunque se mantiene cercano al fútbol y atento a la actividad internacional.

El histórico del Millonario fue visto en España, en las tribunas del Reale Arena, en San Sebastián, donde se disputó el encuentro entre la Real Sociedad y el Deportivo Alavés por la fecha 31 de La Liga.

El dato no pasa desapercibido, ya que el Alavés hasta hace unos meses, tenía como entrenador a Eduardo "Chacho" Coudet, el nuevo entrenador del Millonario, que cortó el vínculo con el club español para seguir su carrera en River y de esa manera, ocupar el cargo en River que dejó el Muñeco.

Qué le sigue a River en su agenda

River enfrentará a Racing este domingo por la fecha número 14 del Torneo Apertura y Coudet analiza rotación por la seguidilla de partidos junto a los de la Copa Sudamericana.

La posible formación de River vs. Racing por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

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Eduardo Coudet Marcelo Gallardo River

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