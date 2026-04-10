Real Madrid empató con Girona y le dejó servida La Liga a Barcelona

Real Madrid volvió a dejar puntos en el camino y comprometió seriamente su pelea por La Liga tras igualar por 1-1 frente a Girona en el Santiago Bernabéu.

El resultado le abre la puerta al Barcelona para estirar la diferencia a nueve unidades en la cima.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no logró sostener la ventaja inicial conseguida por Federico Valverde, en otro partido donde volvió a mostrar dificultades para cerrar los encuentros.

El empate llega además en un contexto adverso, tras la caída ante Bayern Múnich y con la obligación de revertir la serie en Alemania para seguir con vida en la Champions League.

En la primera mitad, el conjunto blanco fue superior y marcó el ritmo, aunque sin traducir ese dominio en el marcador, en parte por sus propias limitaciones y también por la actuación del arquero Paulo Gazzaniga.

Sin embargo, el arquero quedaría expuesto en el inicio del complemento, cuando Valverde sacó un potente remate que significó la apertura del marcador.

Parecía que el Madrid encaminaba el triunfo, pero Girona reaccionó rápidamente y encontró el empate once minutos más tarde con un bombazo de Thomas Lemar.

En el tramo final, el local empujó en busca de la victoria, aunque sin claridad ni eficacia para quebrar la resistencia rival.

El empate deja a Real Madrid en una posición incómoda en la pelea por el título y con el liderazgo en manos de Barcelona, que empieza a saborear una ventaja que puede resultar decisiva.