Úbeda presentó la lista de convocados de Boca para enfrentar a Unión: un regreso esperado y una joven promesa

Boca enfrenta a Unión este domingo en Santa Fe a las 22:00 horas por la 11va fecha del Torneo Apertura. Claudio Úbeda empieza a diagramar el equipo con algunas dudas, pero mantendría la base que inició contra San Lorenzo. Además, cuenta con un regreso luego de un largo tiempo.

Se trata de Alan Velasco, que se recuperó de una distensión de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, y vuelve a ser parte de una lista de citados en lugar del juvenil Gonzalo Gelini que no pudo afianzarse.

El exjugador de Independiente no suma minutos desde la primera fecha del campeonato ante Deportivo Riestra en La Bombonera, donde fue titular en la victoria del Xeneize por 1-0 con gol de Lautaro Di Lollo.

Velasco había sido un jugador importante a recuperar en cuanto a lo futbolístico y anímico durante la pretemporada de este verano, pero una lesión dura lo apartó del campo de juego por 9 partidos desde el arranque de la competencia oficial.

Uno de los que se reafirma en la nómina de convocados, es el joven Camilo Rey Domenech, que volvió a la lista en el clásico ante San Lorenzo y fue parte del banco de suplentes de Úbeda.

Juan Barinaga podría volver a ser titular en Boca luego de su lesión y tras los flojos rendimientos de Marcelo Weigandt y vuelve a ser convocado al igual que Rey Domenech como vs. el Ciclón.

Después, existe la duda en la zaga central: Nicolás Figal podría ingresar en lugar de Lautaro Di Lollo y comenzar la rotación en una defensa que Úbeda cambia poco.

La probable formación de Boca vs. Unión, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.