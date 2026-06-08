Ulises Bueno, elegido para la canción oficial de la selección para el Mundial

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 suma un nuevo capítulo cargado de simbolismo y emoción. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) eligió al cantante cordobés Ulises Bueno para interpretar la canción oficial que acompañará a la Selección Argentina durante su camino en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La noticia fue confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió un adelanto de la producción y anunció que será la voz de "Scaloneta Mundial", el tema que buscará representar el sentimiento de millones de argentinos que volverán a ilusionarse con la posibilidad de conquistar una nueva estrella.

La elección de Ulises Bueno marca un nuevo vínculo entre la música popular argentina y el seleccionado nacional, una relación que históricamente ha acompañado los grandes momentos deportivos del país y que vuelve a tomar protagonismo en la antesala de una nueva cita mundialista.

El anuncio que revolucionó a los seguidores

Fue el propio cantante quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus plataformas digitales. Allí compartió imágenes relacionadas con la Selección Argentina y un adelanto de la canción que será estrenada oficialmente este lunes.

La repercusión fue inmediata entre sus seguidores y entre los fanáticos de la Albiceleste, quienes reaccionaron con entusiasmo ante la confirmación de que el artista cordobés será el encargado de ponerle voz a la ilusión mundialista.

En su mensaje, Ulises expresó: "Somos la canción oficial para acompañar a la #Scaloneta en un nuevo sueño". La frase rápidamente se multiplicó entre los usuarios de redes sociales y reforzó las expectativas en torno a una producción que buscará convertirse en la banda sonora de la Selección durante la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Un adelanto cargado de emoción

Junto con el anuncio, el artista difundió un breve anticipo del tema musical. En ese fragmento puede escucharse una frase que resume el espíritu del homenaje:

"Gracias por la magia". Mientras suena ese adelanto, las imágenes muestran distintas referencias vinculadas al seleccionado argentino y a la identidad construida alrededor del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El clip también incorpora una participación especial del propio entrenador argentino. En una de las escenas aparece un álbum de figuritas en el que puede observarse la imagen del cantante cordobés, un recurso visual que conecta la música con el universo futbolero que rodea a la Selección.

La combinación de imágenes emotivas y referencias directas a la Scaloneta fue concebida para transmitir el clima de entusiasmo que rodea al conjunto nacional en la previa de una nueva competencia mundial.

Un himno para acompañar la defensa del título

La canción "Scaloneta Mundial" fue concebida específicamente para acompañar a la Selección Argentina durante su participación en la Copa del Mundo de 2026.

Luego de la consagración en Qatar 2022, el seleccionado nacional llegará al próximo torneo con el desafío de defender el campeonato conseguido y volver a ubicarse entre los protagonistas del fútbol mundial. En ese contexto, la producción musical busca transformarse en un símbolo de apoyo y acompañamiento para el equipo argentino.

La propuesta busca fortalecer el vínculo emocional entre el equipo y los hinchas en una nueva etapa de preparación hacia la máxima competencia del fútbol internacional.

El estreno oficial y una nueva ilusión mundialista

El lanzamiento oficial de "Scaloneta Mundial" está previsto para este lunes a las 18, momento en el que podrá conocerse la versión completa de la canción elegida para representar a la Selección Argentina en su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

La expectativa generada alrededor del estreno refleja el interés que despierta todo lo relacionado con el conjunto nacional y con la posibilidad de volver a vivir una campaña mundialista histórica. Para Ulises Bueno, la designación representa un papel central en una iniciativa impulsada por la AFA para acompañar al seleccionado con una canción especialmente creada para esta etapa.

Mientras el equipo se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional, la música se suma a la construcción de una ilusión colectiva. Con el estreno de "Scaloneta Mundial", la Selección Argentina contará con una nueva banda sonora para acompañar el sueño de volver a conquistar la gloria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, consolidando una vez más la estrecha relación entre el fútbol, la emoción popular y la música argentina.