Un árbitro argentino hizo historia en el Mundial 2026 y recibió el reconocimiento de la FIFA

El arbitraje argentino volvió a quedar en la historia de los Mundiales. En el marco de la Copa del Mundo 2026, el asistente Juan Pablo Belatti estableció un récord inédito al convertirse en el primer juez de línea en participar en cuatro ediciones consecutivas del torneo organizado por la FIFA.

El histórico logro se concretó en Toronto, durante el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Grupo B, encuentro en el que integró la terna arbitral encabezada por Facundo Tello.

Belatti, nacido en Saladillo el 15 de abril de 1979, sumó así su cuarta presencia mundialista consecutiva, tras haber formado parte de las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026.

La marca fue reconocida por la FIFA y consolida una trayectoria que lo ubica entre los asistentes más destacados de la historia del fútbol internacional.

Un recorrido de más de una década en los Mundiales

Durante las ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018, Belatti integró la terna arbitral junto a Néstor Pitana y Hernán Maidana.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó el 15 de julio de 2018, cuando fue parte del equipo arbitral que dirigió la final del Mundial de Rusia entre Francia y Croacia.

Posteriormente, en Qatar 2022, integró la terna encabezada por Fernando Rapallini junto a Diego Bonfá.

En la actual Copa del Mundo comparte funciones con Facundo Tello y Gabriel Chade.

A un paso de otro récord mundialista

Además de convertirse en el primer juez asistente en disputar cuatro Mundiales consecutivos, Belatti alcanzó otro registro destacado.

Con su actuación en Toronto llegó a 13 partidos dirigidos en Copas del Mundo y quedó a solo un encuentro de igualar la marca histórica de presencias para un árbitro asistente.

Ese récord pertenece a Héctor Vergara, quien acumuló 14 participaciones mundialistas entre las ediciones de 2002, 2006 y 2010.

De continuar siendo designado en el torneo, el argentino podría igualar o incluso superar esa cifra durante la actual competencia.

Un récord que tendrá otro protagonista

La edición 2026 también permitirá que otro árbitro alcance la marca de cuatro participaciones mundialistas.

Se trata de Alireza Faghani, quien también llegará a su cuarta Copa del Mundo y compartirá con Belatti un lugar destacado en la historia del arbitraje internacional.

Mientras la Selección argentina se prepara para su debut en el Mundial, el arbitraje nacional ya consiguió una distinción histórica que vuelve a posicionar a Argentina entre los grandes protagonistas de la máxima cita del fútbol mundial.