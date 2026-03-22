Un detalle oculto en el circuito de Suzuka ilusiona a Colapinto y genera optimismo en Alpine

Después del buen resultado en el Gran Premio de China, donde logró sumar un punto, Franco Colapinto ya pone la mira en la próxima fecha del Mundial de Fórmula 1, que se disputará el próximo domingo en el circuito de Suzuka. Será una cita especial para el piloto de Alpine, ya que marcará su primera experiencia en el trazado japonés.

Mientras tanto, la logística de las escuderías ya está en marcha: autos, repuestos y equipamiento comenzaron a instalarse en los boxes del circuito nipón.

En ese contexto, llamó la atención la ubicación asignada al equipo de Enstone, que quedó en una zona privilegiada dentro del paddock, muy cerca del área donde se realizará la ceremonia del podio.

Se trata de una ubicación llena de simbolismo, que ilusiona a Franco Colapinto y genera optimismo en Alpine, y que fue develada por fotos que se filtraron en la previa del arranque de la actividad oficial.

Suzuka cerrará el primer tramo del calendario 2026 de la F1

La carrera en Suzuka marcará el cierre del primer tramo del calendario 2026, que sufrió modificaciones de último momento.

Las fechas previstas en Bahréin y Arabia Saudita fueron canceladas por decisión de la FIA y los organizadores debido al conflicto en Oriente Medio, por lo que la actividad se reanudará recién en abril con el Gran Premio de Miami, hacia donde se trasladará todo el material una vez finalizada la competencia en Japón.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La Fórmula 1 volverá a tener acción en el último fin de semana de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka.

Días y horarios del GP de Japón para Argentina

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo