  • Dólar
  • BNA $1355 ~ $1405
  • BLUE $1395 ~ $1415
  • TURISTA $1761.5 ~ $1761.5

29 C ° ST 33.04 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Un jugador de Racing fue víctima de un violento robo y se retiró de la concentración

Desde el club de Avellaneda informaron que el futbolista presentó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante. El mediocampista fue dado de baja para el choque por Copa Argentina.

28 Marzo de 2026 22.44

El mediocampista de Racing Matko Miljevic fue víctima de un intento de robo, se retiró de la concentración y no formará parte del partido ante San Martín de Formosa, correspondiente a los 32avos de Final de la Copa Argentina.

El violento episodio ocurrió el jueves y el futbolista ex Huracán sufrió una herida con un arma punzante por parte del delincuente.

En sus redes sociales, Racing informó que Miljevic "se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda".

Además, el club de Avellaneda comunicó que "se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo".

El lamentable suceso tuvo lugar en el barrio porteño de Puerto Madero. Allí, a Miljevic le quisieron robar una cadenita de oro y el celular pero, al resistirse, el jugador fue herido con un arma punzante.

A pesar de sus intenciones de estar presente en el debut de Racing esta noche en Copa Argentina, el formado en Argentinos Juniors se despertó con dolor y decidieron desafectarlo del plantel que enfrentará a San Martín de Formosa en el estadio Florencio Sola.

 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también