Un jugador de Racing fue víctima de un violento robo y se retiró de la concentración

El mediocampista de Racing Matko Miljevic fue víctima de un intento de robo, se retiró de la concentración y no formará parte del partido ante San Martín de Formosa, correspondiente a los 32avos de Final de la Copa Argentina.

El violento episodio ocurrió el jueves y el futbolista ex Huracán sufrió una herida con un arma punzante por parte del delincuente.

En sus redes sociales, Racing informó que Miljevic "se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda".

Además, el club de Avellaneda comunicó que "se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo".

El lamentable suceso tuvo lugar en el barrio porteño de Puerto Madero. Allí, a Miljevic le quisieron robar una cadenita de oro y el celular pero, al resistirse, el jugador fue herido con un arma punzante.

A pesar de sus intenciones de estar presente en el debut de Racing esta noche en Copa Argentina, el formado en Argentinos Juniors se despertó con dolor y decidieron desafectarlo del plantel que enfrentará a San Martín de Formosa en el estadio Florencio Sola.