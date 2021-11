Una empresa minera francesa pondrá una planta de producción de litio en Argentina e invertirá 400 millones

El grupo metalúrgico y minero francés Eramet anunció este lunes la construcción de una planta de producción de litio en la provincia de Salta, con una inversión que totalizará los US$ 400 millones y que cubrirá el 15% de las necesidades europeas de litio, en especial, al mercado de baterías de vehículos eléctricos.



De acuerdo a lo anunciado por los directivos de Eramet al presidente Alberto Fernández, la previsión es que el desarrollo del proyecto generará más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, en el marco del programa que lleva adelante el Gobierno nacional para el desarrollo de la explotación y la industrialización de ese mineral.

Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada al CEO de Eramine Sudamérica SA, filial local de Eramet, Daniel Chavez Díaz, quien le confirmó la inversión anunciada este lunes por la compañía en París.

El presidente Fernández, durante su visita a Francia en mayo de 2021, había avanzado con su par francés Emmanuel Macron en las propuestas para generar las herramientas destinadas a lograr una sinergia público-privada que posibilite la reactivación del proyecto, señala la información.



El viernes el CEO de Eramine Sudamericana había mantenido una reunión con el secretario de Mineria, Alberto Hensel, en la que informó la reactivación de las inversiones para el proyecto.

Previamente, tanto el Jefe de Estado argentino como Guzmán mantuvieron encuentros en París con la empresa Eramet, y en respuesta a ese diálogo, la compañía decidió anunciar que retoma la inversión en Centenario-Ratones.

Más allá de este anuncio, el país posee 19 proyectos mineros para explotar el litio en distintos grados de avances con un potencial de inversiones de US$ 6.473 millones que le permitirán alcanzar 373.500 toneladas a partir de su capacidad actual de 37.500 toneladas, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Minería.



La planta de Eramet, cuya construcción comenzará el primer trimestre de 2022, contará con una participación controlante de 50,1% por parte de la firma francesa y de 49,9% del grupo chino Tsingshan, que contribuirá con US$ 375 millones de los US$ 400 millones que demandará su construcción.