Una locura: salen a la venta más de 10 mil entradas para la final y los argentinos buscan conseguir la suya

Mientras cientos de hinchas argentinos siguen reclamando entradas a precio oficial y un grupo de ellos seguía frente al hotel en el que se alojan dirigentes de la AFA en Qatar, la FIFA anunció que pone a la venta 10.000 tickets para el partido del domingo entre Argentina y Francia.

La venta del remanente de tickets estará disponible este viernes. Los precios oficiales que puso la FIFA para las entradas son US$ 611 para la categoría 3, US$ 1.013 categoría 2 y US$ 1.625 la categoría uno.

Según denunciaron hinchas argentinos en las últimas horas, en distintos grupos de whatsapp se ofrecían entradas para la final con precios rondaban los US$ 5.000.