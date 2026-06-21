Uruguay empató con Cabo Verde y dejó abierta la definición del Grupo H

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde este sábado en el Miami Stadium, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, y dejó abierta la lucha por la clasificación a la próxima ronda.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa tuvo mayor posesión de la pelota y generó más situaciones de peligro, pero no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos ante un rival que mostró eficacia en los momentos clave del encuentro.

Cabo Verde sorprendió a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de Kevin Pina, que aprovechó una acción ofensiva para poner en ventaja al seleccionado africano. Sin embargo, antes del descanso, Maximiliano Araújo igualó el marcador y le devolvió tranquilidad a la Celeste.

En el complemento, Uruguay logró dar vuelta el resultado a los 6 minutos gracias a Agustín Canobbio, quien definió tras una asistencia de Araújo. Cuando parecía que los sudamericanos encaminaban el triunfo, Hélio Varela apareció a los 16 minutos para establecer el 2-2 definitivo.

El equipo uruguayo dominó gran parte del desarrollo, con un 61% de posesión y 17 remates frente a los 11 de Cabo Verde, aunque no pudo traducir esa superioridad en el resultado.

El encuentro también estuvo condicionado por algunos problemas físicos. Cabo Verde realizó varios cambios obligados por lesión, mientras que Uruguay buscó variantes ofensivas con los ingresos de Darwin Núñez y Nicolás De la Cruz en busca del gol del triunfo.

Con este empate, Uruguay quedó segundo en el Grupo H, mientras que Cabo Verde ocupa el tercer puesto y mantiene intactas sus posibilidades de clasificación.

En la última fecha, la Celeste enfrentará a España el 26 de junio a las 21.00 en Guadalajara, mientras que Cabo Verde se medirá en simultáneo con Arabia Saudita en Houston.