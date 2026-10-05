Argentina presentó oficialmente su candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035

La Unión Argentina de Rugby (UAR) dio un paso clave en su objetivo de conseguir que Sudamérica sea sede, por primera vez, de una Copa del Mundo masculina de Rugby. Junto con las uniones de Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la información técnica requerida para avanzar en la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2035.

La propuesta plantea un formato regional, con partidos distribuidos entre los cuatro países que integran la postulación. En el caso argentino, la candidatura contempla ocho escenarios deportivos, distribuidos en distintas ciudades del país y con estadios de importante capacidad e infraestructura.

La presentación formal de la documentación representa el inicio de una nueva etapa dentro del proceso de selección de la sede. A partir de ahora, World Rugby deberá analizar la información presentada y avanzar con las distintas instancias previstas antes de tomar una decisión definitiva.

El proyecto tiene además un significado especial para el rugby de la región, ya que Sudamérica nunca organizó un Mundial masculino de rugby. La candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil busca precisamente modificar ese antecedente y llevar por primera vez la máxima competencia internacional de este deporte al continente.

Los ocho estadios argentinos incluidos en la propuesta

Argentina aportó ocho estadios a la candidatura conjunta. Los escenarios elegidos se encuentran en diferentes puntos del país y forman parte de una propuesta que busca mostrar las posibilidades de organización y la infraestructura disponible.

Los estadios argentinos incluidos son:

Monumental , en Buenos Aires.

, en Buenos Aires. José Amalfitani , en Buenos Aires.

, en Buenos Aires. Único Diego Armando Maradona , en La Plata.

, en La Plata. Mario Alberto Kempes , en Córdoba.

, en Córdoba. Madre de Ciudades , en Santiago del Estero.

, en Santiago del Estero. Padre Martearena , en Salta.

, en Salta. Malvinas Argentinas , en Mendoza.

, en Mendoza. Gigante de Arroyito, en Rosario.

A estos escenarios argentinos se suman tres estadios ubicados en los otros países que forman parte de la candidatura. La propuesta contempla al Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil; el Nacional de Santiago de Chile, en Chile; y el Centenario de Montevideo, en Uruguay.

De esta manera, el proyecto establece una distribución de partidos entre las cuatro naciones postulantes, con Argentina como uno de los ejes principales de la organización.

Un proyecto regional para el Mundial 2035

La candidatura no está planteada exclusivamente como una propuesta argentina. La UAR trabaja junto con las uniones de Uruguay, Chile y Brasil para presentar una postulación conjunta ante World Rugby.

En caso de ser seleccionada, la propuesta establece que los cuatro países recibirán partidos durante la competencia. Esto convierte a la candidatura en un proyecto regional, con sedes distribuidas entre distintas ciudades sudamericanas. En Argentina, los ocho estadios incluidos abarcan Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Mendoza y Rosario. En los restantes países, las sedes seleccionadas son Río de Janeiro, Santiago de Chile y Montevideo.

La diversidad de escenarios constituye uno de los componentes centrales de la documentación técnica presentada ante World Rugby, que ahora deberá analizar las propuestas y continuar con las siguientes etapas del proceso.

Cuándo se definirá la sede del Mundial

El proceso de selección continuará con el análisis de la documentación presentada por las candidaturas y con las visitas que realizará World Rugby a las ciudades que forman parte de las propuestas.

Según el cronograma establecido, en mayo de 2027 se anunciarán las sedes preferidas. Luego llegará la instancia definitiva: el Consejo de World Rugby será el encargado de tomar la decisión final en noviembre de 2027.

Por lo tanto, la presentación realizada por Argentina, Uruguay, Chile y Brasil constituye un primer paso dentro de un proceso que se extenderá hasta 2027.

Las próximas etapas estarán vinculadas con la evaluación de la documentación técnica y las visitas a las ciudades candidatas, antes de que World Rugby defina cuáles serán las sedes preferidas y, finalmente, determine quién organizará la Copa del Mundo de Rugby 2035.

La expectativa de la UAR

El presidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina, destacó la importancia de la candidatura y las posibilidades que representa para los países que participan de ella. "Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer", expresó.

La declaración resume uno de los principales objetivos de la postulación: presentar ante World Rugby no solamente la infraestructura deportiva disponible, sino también la capacidad de los países sudamericanos para recibir una competencia de la magnitud de una Copa del Mundo.

La candidatura busca poner en consideración las posibilidades de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil como organizadores de un evento internacional que, hasta el momento, nunca tuvo como escenario a Sudamérica.

El antecedente de Los Pumas

La postulación también se produce en un contexto marcado por la extensa participación argentina en la historia de la Copa del Mundo.

Los Pumas participaron de todas las ediciones desde 1987, un recorrido que incluye tres semifinales alcanzadas a lo largo de la competencia. El mejor resultado obtenido por el seleccionado argentino fue el tercer puesto en Francia 2007.

Ese antecedente forma parte de la historia del rugby argentino en el máximo torneo internacional y acompaña una candidatura que persigue un objetivo diferente, pero directamente vinculado con la competencia: lograr que Sudamérica pueda recibir por primera vez un Mundial masculino de rugby.