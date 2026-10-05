Video: Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador y lo descalificaron del China Open

La semifinal del China Open entre Daniil Medvedev y Novak Djokovic tuvo un desenlace completamente inesperado. Cuando el partido llevaba 2 horas y 24 minutos, una acción protagonizada por el tenista ruso terminó con la intervención de las autoridades del torneo y su posterior descalificación.

El episodio ocurrió cuando Medvedev realizó un golpe contra una de las paredes del fondo de la cancha. La intención era evitar que la pelota saliera de los límites del terreno de juego, pero el impacto tomó una trayectoria inesperada: la pelota pasó por encima de la pared y terminó golpeando de lleno en el ojo de un espectador.

La persona afectada se retiró del lugar mientras realizaba gestos de dolor, en medio de una situación que interrumpió el desarrollo de la semifinal y modificó por completo el desenlace de un partido que hasta ese momento se encontraba abierto.

Medvedev pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, las autoridades tomaron la decisión de descalificar al tenista ruso y otorgarle el triunfo a Djokovic.

"Medvedev": Porque fue descalificado del #ChinaOpen y Novak Djokovic avanzó a la final https://t.co/nXWJMx9TFb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 5, 2026

Djokovic estaba a tres puntos de la victoria

El partido había llegado a un momento decisivo. El marcador favorecía a Djokovic por 7-5 y 5-3, aunque el desarrollo del segundo set mantenía la expectativa sobre quién lograría avanzar a la final.

El encuentro ya llevaba más de dos horas de juego y la definición parecía encaminada hacia los últimos puntos. Djokovic se encontraba a tres puntos de la victoria cuando ocurrió el incidente que terminó abruptamente con la semifinal.

Hasta ese momento, el partido se desarrollaba con un segundo set parejo y con ambos tenistas disputando la posibilidad de acceder a la final. Sin embargo, el golpe de Medvedev contra la pelota, que terminó impactando contra el espectador, provocó la interrupción definitiva del encuentro.

La determinación de las autoridades significó que Djokovic fuera declarado ganador del partido, mientras Medvedev quedó automáticamente fuera de la competencia.

Medvedev pidió disculpas y explicó lo sucedido

Después de la descalificación, Medvedev se acercó a la zona mixta y habló sobre lo ocurrido. En primer lugar, expresó su preocupación por el espectador que recibió el impacto. "Lo siento muchísimo por el espectador, en primer lugar. Estoy intentando ponerme en contacto con él, si así lo desea. Espero poder disculparme personalmente y ver cómo se siente", manifestó el tenista ruso.

Medvedev también explicó que nunca tuvo la intención de golpear a la persona y describió el episodio como un accidente.

"Fue un accidente total", afirmó. Luego explicó que el golpe no estuvo relacionado con un momento de enojo ni con una intención de maltratar la pelota.

"Como pueden ver, no le pegué a la pelota con rabia. De hecho, suelo hacer muchas cosas malas, pero maltratar la pelota no es lo mío", sostuvo. Según su explicación, la pelota estaba picando y su intención era simplemente realizar un golpe que permitiera mantenerla dentro de la cancha.

Daniil Medvedev en el China Open

"La pelota picaba, así que intenté golpearla en cualquier sitio para que no saliera de la cancha", explicó. Sin embargo, el resultado fue completamente diferente al que esperaba. Al advertir que la pelota había terminado golpeando al espectador, el ruso manifestó haber quedado profundamente afectado.

"Cuando vi el resultado, me sentí fatal porque, repito, no creo haber estado nunca cerca de una situación así", señaló.

La ATP prepara una dura sanción

La descalificación del China Open no sería la única consecuencia para Medvedev. Según la información difundida, la ATP prepara una sanción histórica para el tenista ruso, que podría incluir diferentes penalizaciones deportivas y económicas. Entre las consecuencias previstas aparecen:

Una multa económica.

La quita de puntos obtenidos en el torneo.

La pérdida de una posición en el ranking mundial.

El retiro de los premios obtenidos durante el torneo.

Una posible sanción económica adicional.

Una investigación disciplinaria.

En concreto, Medvedev deberá resignar los más de 200.000 dólares que había recibido en premios durante el torneo. También perderá los 200 puntos que había conseguido por alcanzar las semifinales. Como consecuencia de la quita de esos puntos, descenderá una posición en el ranking ATP.

A estas consecuencias podría sumarse una sanción económica adicional y una investigación disciplinaria, lo que abriría una instancia posterior para analizar formalmente el episodio.

De esta manera, el incidente ocurrido durante la semifinal no solamente significó el final de la participación de Medvedev en el China Open, sino que también tendrá consecuencias sobre sus premios, sus puntos y su posición en la clasificación mundial.

El respaldo de Djokovic después de la descalificación

Tras la decisión que dejó a Medvedev fuera del partido, Novak Djokovic también se refirió al episodio y expresó su preocupación por el espectador alcanzado por la pelota.

El tenista serbio reconoció haberse quedado en estado de shock y manifestó que no había visto directamente el momento del impacto. "Estoy en shock, para ser honesto. Siento pena por la persona que fue golpeada; la verdad es que no vi el incidente, solo espero que no haya resultado gravemente herida", señaló Djokovic.

Al mismo tiempo, el serbio expresó que podía comprender lo que significa atravesar una descalificación durante un partido importante, ya que él mismo había vivido una situación similar.

Daniil Medvedev y Novak Djokovic

"Por otro lado, entiendo lo que se siente al ser descalificado en un partido importante", afirmó.

Djokovic recordó entonces su propia experiencia durante el US Open 2020, cuando también fue descalificado por una situación similar. "Yo mismo fui descalificado en el US Open 2020 por una situación similar", recordó. El serbio también defendió la intención de Medvedev y sostuvo que, a su entender, el ruso no había buscado provocar el incidente. "Estoy seguro de que Daniil no tenía intención de hacerlo. Simplemente sucedió", afirmó.