Así están las tablas del Torneo Clausura 2026: Vélez se metió de lleno en la pelea anual

El Torneo Clausura 2026 continúa ofreciendo una pelea cada vez más ajustada en los distintos frentes. Con buena parte de la fecha 8 ya disputada, los resultados modificaron las posiciones de la Zona A y también generaron movimientos importantes en la tabla anual, que este año tendrá un papel central al consagrar al campeón de la Liga Profesional.

En ese escenario, Vélez dio uno de los golpes más importantes de la jornada. El Fortín derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata y consiguió tres puntos que le permitieron instalarse definitivamente en la discusión por los primeros lugares. El triunfo llegó después del empate frente a Deportivo Riestra, resultado que había dejado un sabor amargo en el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Además, el equipo se encuentra envuelto en una polémica con Boca por la Copa Argentina, pero logró dejar atrás ese contexto y concentrarse en un resultado que ahora adquiere especial relevancia.

Con la victoria ante Estudiantes, Vélez alcanzó los 16 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de Mendoza, y quedó plenamente instalado en la pelea por el liderazgo de la Zona A.

Pero el impacto del triunfo no termina allí. El Fortín también dio un paso significativo en la tabla anual, donde llegó a las 44 unidades, apenas una menos que los líderes, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, que todavía deben saltar a la cancha.

Vélez, a un punto de los líderes de la tabla anual

La importancia del triunfo de Vélez se explica también por su posición en la clasificación anual. El conjunto de Liniers llegó a 44 puntos y quedó a solamente una unidad de los dos equipos que actualmente encabezan esa tabla.

La situación deja al equipo de Guillermo Barros Schelotto en una posición de privilegio para afrontar lo que viene, mientras la competencia continúa desarrollándose y todavía hay partidos pendientes que pueden modificar nuevamente el escenario. Los números principales de Vélez tras su triunfo son:

Resultado: Vélez 1-0 Estudiantes de La Plata.

Vélez 1-0 Estudiantes de La Plata. Puntos en la Zona A: 16.

16. Puntos en la tabla anual: 44.

44. Diferencia respecto de los líderes anuales: 1 punto.

1 punto. Líderes de la tabla anual: Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, con 45 unidades.

El resultado, además, permitió que el Fortín aprovechara el empate de Gimnasia de Mendoza ante Boca para alcanzar la línea de la cima de la Zona A.

Boca dejó escapar una oportunidad en Mendoza

La otra noticia destacada de la jornada tuvo como protagonista a Boca, que terminó con una sensación amarga en Mendoza. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena estuvo dos veces en ventaja frente a Gimnasia de Mendoza, pero no consiguió sostener el resultado.

Cuando la victoria parecía asegurada, el conjunto mendocino consiguió el 2-2 en el tramo decisivo del encuentro y le quitó al conjunto xeneize dos puntos que podían resultar importantes para la pelea.

El empate mantiene a Boca dentro de la zona de clasificación de la Zona A y también lo sostiene entre los equipos que ocupan los puestos de vanguardia de la tabla anual. Sin embargo, el desarrollo del partido dejó instalada la sensación de que el equipo tuvo una oportunidad concreta de sumar de a tres y terminó conformándose con un punto.

Para Gimnasia de Mendoza, en cambio, el empate tuvo otro valor: le permitió conservar el liderazgo de la Zona A con 16 unidades y compartir la cima con Vélez.

Dos líderes y una pelea que no da margen

La Zona A presenta ahora una particularidad: Gimnasia de Mendoza y Vélez comparten el liderazgo con 16 puntos. La lucha, sin embargo, está lejos de definirse. Detrás de ellos aparece Instituto, también con 16 unidades, aunque con un partido todavía pendiente frente a Unión. El equipo tendrá la posibilidad de quedarse en soledad con el primer puesto si consigue sumar de a tres en Santa Fe.

La situación refleja el escaso margen existente entre los equipos que buscan avanzar a los octavos de final. Cada resultado puede modificar de manera significativa las posiciones, especialmente en una fecha en la que varios de los protagonistas todavía tienen compromisos por disputar.

La clasificación de la Zona A queda planteada de la siguiente manera:

Gimnasia de Mendoza: 16 puntos.

16 puntos. Vélez: 16 puntos.

16 puntos. Instituto: 16 puntos, con un partido pendiente ante Unión.

16 puntos, con un partido pendiente ante Unión. Defensa y Justicia: 14 puntos, con un partido pendiente ante Lanús.

14 puntos, con un partido pendiente ante Lanús. Newell's: 11 puntos.

11 puntos. Boca: 11 puntos.

11 puntos. Unión: 10 puntos.

10 puntos. Independiente: 10 puntos.

10 puntos. San Lorenzo: 9 puntos.

9 puntos. Deportivo Riestra: 9 puntos.

9 puntos. Platense: 9 puntos.

Una pelea abierta por los octavos de final

El dato que sobresale es la mínima diferencia entre los equipos que ocupan los distintos lugares de la clasificación. Después de los tres conjuntos que suman 16 puntos, Defensa y Justicia aparece con 14, mientras que Newell's y Boca tienen 11.

Más abajo, Unión e Independiente acumulan 10 puntos y ocupan por ahora los últimos lugares de clasificación a los octavos de final. Pero la distancia con quienes vienen inmediatamente detrás es mínima. San Lorenzo, Riestra y Platense tienen 9 puntos, apenas una unidad menos que Unión e Independiente. Por eso, la pelea permanece completamente abierta.

Un solo punto separa a tres equipos de la zona de clasificación, mientras que la diferencia entre quienes encabezan el grupo también es estrecha. La presencia de partidos pendientes agrega otro elemento a un panorama que puede volver a modificarse cuando Instituto enfrente a Unión y Defensa y Justicia se mida con Lanús.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

Mientras Vélez quedó a un punto de la cima de la tabla anual, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia tendrán la posibilidad de defender su condición de líderes cuando salten a la cancha.

Ambos equipos llegan a esta instancia con 45 puntos en la tabla anual, uno más que Vélez, por lo que sus respectivos partidos adquieren especial importancia en una disputa que también tendrá consecuencias en la definición de la Liga Profesional.

De esta manera, la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 dejó un escenario de máxima paridad. Vélez aprovechó su victoria ante Estudiantes, llegó a 16 puntos y se instaló en la cima de la Zona A junto a Gimnasia de Mendoza, mientras que Boca no pudo sostener dos ventajas y terminó igualando 2-2 en Mendoza.

Con Instituto todavía pendiente de su partido frente a Unión, Defensa y Justicia con un compromiso por jugar ante Lanús, y Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia preparados para defender la punta anual, las posiciones todavía tienen mucho por moverse. La pelea por la Zona A y la carrera por la tabla anual quedaron, una vez más, abiertas.