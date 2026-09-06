River busca confirmar su recuperación ante un Independiente Rivadavia que llega en alza

River afrontará este domingo una prueba importante en su intento por sostener la recuperación que comenzó una semana atrás. Por la octava fecha del Grupo B del Torneo Clausura, el Millonario recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental, en un encuentro que comenzará a las 19.15.

La expectativa estará puesta en comprobar si el equipo puede darle continuidad al triunfo obtenido en la fecha anterior, en el debut de Leonardo Ponzio como director técnico. En aquella oportunidad, River derrotó 3-1 a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un partido en el que consiguió mostrar momentos de buen juego, aunque también terminó sufriendo.

Aquella victoria representó un alivio después de un comienzo de semestre complicado. El equipo había quedado rápidamente eliminado de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana, resultados que derivaron en la renuncia de Eduardo Coudet. Con River ya fuera de las competencias internacionales, el torneo local pasó a convertirse en el único objetivo para lo que resta de la temporada. En ese escenario, cada partido adquiere una importancia particular para un equipo que todavía necesita recuperar terreno.

Un triunfo que puede cambiar su posición

River todavía se encuentra fuera de los puestos de clasificación para los playoffs, pero una nueva victoria le permitiría meterse de lleno en la pelea. El desafío no se limita solamente al Grupo B. Sumar nuevamente de a tres también significaría conseguir puntos importantes para la tabla anual, por lo que el partido frente a Independiente Rivadavia presenta dos objetivos simultáneos para el conjunto de Ponzio.

La posibilidad de encadenar dos triunfos consecutivos aparece así como una oportunidad para que River pueda consolidar el cambio de escenario producido después de la victoria frente a Banfield.

Ponzio prepara el equipo con una duda

Después de completar su primera semana de entrenamientos al frente del plantel, Leonardo Ponzio trabaja en la preparación del encuentro con una incógnita relacionada con Aníbal Moreno. El volante sufrió una fuerte contractura en la zona lumbar antes del partido frente a Banfield y quedó descartado a último momento. Si bien evoluciona favorablemente, en principio no regresaría este fin de semana o, al menos, no lo haría como titular.

Ante esta situación, todo indica que Ponzio optaría por repetir la formación que consiguió la victoria en el Florencio Sola. De confirmarse esa decisión, Fausto Vera continuaría desempeñándose como mediocampista central, mientras que Lucas Martínez Quarta seguiría en la defensa y Tomás Galván conservaría su lugar.

El entrenador también mantendría una sociedad que tuvo protagonismo en el triunfo ante Banfield: la conformada por Ángel Correa y Thiago Almada.

En esa estructura, el ex Vélez continuaría jugando suelto por el centro, con la función de asistir a Sebastián Driussi. La intención sería sostener una formación que ya mostró señales positivas en el último encuentro y darle continuidad a una idea de juego que tuvo buenos momentos en el debut de Ponzio.

Independiente Rivadavia llega en un momento diferente

Del otro lado estará un Independiente Rivadavia que llegará al Monumental con motivos para afrontar el partido con confianza. El equipo mendocino viene de derrotar a Racing y, gracias a ese resultado, escaló hasta la sexta posición del Grupo B.

Pero su presente adquiere todavía mayor relevancia al observar la tabla anual. El conjunto dirigido por Alfredo Berti comparte con Argentinos Juniors el liderazgo de esa clasificación y, además, pelea mano a mano por el título de Campeón de Liga.

El panorama coloca a River frente a un rival que atraviesa una situación competitiva diferente y que llega al Monumental después de conseguir una victoria importante. Por eso, el encuentro representará una exigencia mayor para el conjunto de Ponzio, que buscará demostrar que el triunfo ante Banfield no fue un episodio aislado.

La posición de Independiente Rivadavia en el Grupo B y su liderazgo compartido en la tabla anual convierten al duelo en una oportunidad para medir hasta dónde puede llegar la recuperación de River.