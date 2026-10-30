VIDEO: el emotivo homenaje de la AFA a Maradona en su cumpleaños

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recordó a Diego Armando Maradona en el aniversario número 66 de su nacimiento con un emotivo video que rápidamente se difundió entre los fanáticos del fútbol de distintos lugares del mundo. La producción, compartida a través de los canales oficiales de la entidad, propuso un recorrido audiovisual que enlazó algunos de los momentos más representativos de la trayectoria del astro con imágenes de la actualidad del seleccionado nacional.

En una jornada atravesada por la nostalgia y el recuerdo, el homenaje recuperó la figura del capitán argentino que condujo al equipo hacia la consagración en el Mundial de México 1986. Al mismo tiempo, incorporó escenas de los logros recientes de la Selección dirigida por Lionel Scaloni, estableciendo una conexión entre aquella generación y los futbolistas que actualmente representan al país.

La propuesta de la AFA estuvo construida alrededor de la continuidad de una identidad futbolística y de la relación de Maradona con la camiseta albiceleste. El video tomó como punto de partida la figura del Diez, presente en murales y banderas, para desarrollar un mensaje que relacionó su legado con las nuevas generaciones del seleccionado.

La producción comenzó con imágenes de distintos homenajes callejeros al futbolista, entre ellos murales y banderas que mantienen vigente su figura. Sobre esas escenas, una voz en off presentó el sentido central de la pieza con una dedicatoria directa: "Diego, hoy cumplirías 66 años y, estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos".

¡Feliz cumple al cielo, Diego! 🩵 Gracias por poner bien alto nuestra bandera 🇦🇷. https://t.co/rfEVHaHuFf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

El recuerdo del Gol del Siglo

Uno de los momentos centrales del material fue la recuperación de las imágenes del histórico "Gol del Siglo", convertido por Maradona frente a Inglaterra durante el Mundial de México 1986. La secuencia estuvo acompañada por el relato de Víctor Hugo Morales, una narración que quedó asociada para siempre con aquella jugada y con uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol argentino.

A partir de ese recuerdo, el video estableció un puente con la gesta más reciente del seleccionado nacional ante el mismo rival. La combinación de imágenes permitió vincular dos etapas diferentes de la Selección, con Maradona como referencia de la historia futbolística y los actuales integrantes del plantel como protagonistas de una nueva etapa.

La locución reforzó esa relación mediante una frase que sintetizó el mensaje del homenaje: "Porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera y ellos dejaron todo para regalarte esta otra".

Mientras se escuchaban esas palabras, la producción mostró a los futbolistas argentinos festejando en el campo de juego con la icónica bandera que lleva la inscripción "Las Malvinas son argentinas", luego de conseguir la clasificación a la final.

La elección de esa imagen fue parte central del relato audiovisual. El video no se limitó a recordar las conquistas deportivas de Maradona, sino que vinculó su enseñanza sobre el compromiso con la camiseta nacional con una escena protagonizada por los actuales representantes del fútbol argentino.

El cierre estuvo dedicado directamente al capitán de la Selección campeona de 1986. Con una frase dirigida al cielo, la AFA concluyó la producción con el mensaje: "Feliz cumple al cielo, para el que nos enseñó siempre a poner en alto nuestra bandera".

"Hace 66 años nacía una leyenda"

Además de la producción audiovisual, la entidad rectora del fútbol argentino publicó un comunicado especial en su página web para recordar el nacimiento de Maradona y repasar los principales hitos de su vida y su carrera deportiva. Bajo el mensaje "Hace 66 años nacía una leyenda", la publicación recordó que Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960, en el Policlínico de Lanús. Fue el primer hijo varón de Doña Tota y Don Diego, quienes no podían imaginar entonces que aquel niño llegaría a convertirse en una de las figuras más trascendentes de la historia del fútbol.

El texto institucional reconstruyó sus primeros pasos en el deporte y destacó su temprano debut profesional en Argentinos Juniors, antes de cumplir los 16 años. Ese comienzo fue el punto de partida de una trayectoria que posteriormente lo llevó a vestir las camisetas de algunos de los clubes más reconocidos del fútbol nacional e internacional.

En el repaso de su recorrido profesional, la AFA mencionó su paso por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys, además de su extensa y recordada historia con la Selección argentina.

La publicación también puso el foco en la dimensión de su carrera, a través de las estadísticas acumuladas durante su trayectoria profesional. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, Maradona disputó 724 partidos oficiales y convirtió 358 goles.