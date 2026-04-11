VIDEO: un futbolista catamarqueño gritó "bomba" en el avión y lo detuvieron delante de todos

Un suceso tan insólito, absurdo como alarmante generó un fuerte operativo de seguridad en la provincia de Jujuy este sábado 11 de abril. El protagonista fue el futbolista oriundo de Catamarca, Emiliano Jesús Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien fue detenido tras gritar "bomba" dentro de un avión que estaba a punto de despegar.

El hecho ocurrió instantes previos al despegue, cuando el deportista lanzó la "amenaza", lo que desató el pánico inmediato entre los pasajeros. La reacción no tardó en llegar: se activaron los protocolos de seguridad aeroportuaria, considerados estrictos e ineludibles ante este tipo de situaciones.

Como consecuencia directa, todos los pasajeros debieron ser evacuados de la aeronave, mientras intervenían efectivos policiales y personal especializado para verificar la posible existencia de explosivos.

Un operativo de seguridad de máxima tensión

La gravedad del episodio obligó a desplegar un operativo de gran magnitud. Endrizzi fue reducido en el lugar por las fuerzas de seguridad y posteriormente trasladado por la Policía, en medio de un importante despliegue que incluyó su retiro esposado frente al resto de los ocupantes del vuelo.

El procedimiento incluyó un exhaustivo escudriñamiento del avión, con el objetivo de descartar cualquier riesgo. Finalmente, las autoridades confirmaron que no había ningún artefacto explosivo a bordo.

Este tipo de incidentes activa protocolos que no admiten interpretaciones, ya que cualquier amenaza —real o no— es tratada con el máximo nivel de alerta.

Consecuencias judiciales en evaluación

Más allá del resultado negativo en la búsqueda de explosivos, la situación podría derivar en consecuencias judiciales severas para el futbolista. El accionar encuadra dentro del delito de intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones importantes.

Entre los elementos que se analizan se destacan:

La naturaleza de la "amenaza" emitida.

El contexto en el que se produjo (instantes previos al despegue).

El impacto generado en los pasajeros y en el operativo de seguridad.

Algunos testigos que declararon sobre el hecho señalaron que se habría tratado de una "broma", aunque ese argumento no atenúa automáticamente la gravedad del episodio en términos legales.

Impacto en el plano deportivo

El escándalo no solo tiene derivaciones judiciales, sino también deportivas. Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene previsto disputar un encuentro clave ante Agropecuario por la Primera Nacional, lo que agrega presión al contexto institucional.

La continuidad de Endrizzi en el club corre serio peligro. La institución jujeña emitió un comunicado en el que dejó clara su postura y el inicio de acciones internas.

En el documento, el club expresó:

Que "el cuerpo de abogados del club ya tomó intervención en el caso" .

. Que, de confirmarse lo sucedido, se trataría de una manifestación "de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución" .

. Su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos.

Además, la institución señaló que se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten para evaluar posibles medidas internas.

😳💣 Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó "BOMBA" en el aeropuerto previo a un vuelo y se lo llevaron DETENIDO.



Provocó que se active el protocolo de seguridad y tuvieron que bajar del avión a todos los pasajeros.



Vía Diego Poggi pic.twitter.com/WzJLRtMPUA — PaseClave (@paseclave__) April 11, 2026

Reprogramación del vuelo y cierre del incidente

Como consecuencia directa del episodio, la operatoria aérea también se vio afectada. Según informó el club, será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el mismo día, así como su correspondiente horario, una vez cumplidas todas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable.

Este detalle subraya el impacto logístico que generan este tipo de घटनos, incluso cuando no se confirma la existencia de una amenaza real.

Un episodio que trasciende lo anecdótico

Aunque algunos testigos lo calificaron como una "broma", el caso pone en evidencia cómo una acción individual puede desencadenar consecuencias múltiples y de gran alcance:

Un operativo de seguridad de alta complejidad.

La interrupción total de un vuelo comercial.

Posibles sanciones penales.

Un conflicto institucional con impacto en el ámbito deportivo.

Lo ocurrido con Emiliano Jesús Endrizzi deja en claro que, en contextos sensibles como el transporte aéreo, no existen márgenes para conductas ambiguas o imprudentes, y que cualquier expresión que aluda a una amenaza activa mecanismos que trascienden lo individual para convertirse en un asunto de seguridad pública.