VIDEO. Messi se quebró tras la remontada de Argentina ante Egipto

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada. Apenas el árbitro francés François Letexier marcó el final del encuentro, Lionel Messi se llevó las manos a la cabeza y no pudo contener las lágrimas luego de una victoria tan sufrida como trascendental.

El capitán de la Albiceleste vivió el desenlace con una profunda carga emocional tras un partido que tuvo todos los condimentos. Argentina logró revertir un marcador adverso para imponerse 3-2 sobre Egipto, asegurando así su lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.

La reacción de Messi reflejó la intensidad con la que se vivió un encuentro que mantuvo en vilo al seleccionado argentino hasta los últimos instantes y que terminó resolviéndose con una remontada histórica.

Messi pasó por todas las emociones

La actuación del capitán argentino estuvo marcada por momentos de frustración, recuperación y protagonismo decisivo.

Durante el desarrollo del encuentro, Messi desperdició una oportunidad importante cuando ejecutó un penal que fue contenido por el arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa, quien volvió a destacarse bajo los tres palos, tal como lo había hecho anteriormente en el partido frente a Australia.

El penal atajado representó uno de los momentos más difíciles para el delantero del Inter Miami, que debió convivir con esa situación mientras la Selección intentaba revertir un resultado adverso.

Sin embargo, lejos de quedar condicionado por esa acción, el capitán consiguió recuperar rápidamente su nivel y terminó siendo una pieza determinante en la clasificación argentina.

Una participación decisiva en la remontada

Messi tuvo una intervención directa en dos de los tres goles que permitieron a la Selección revertir el resultado frente a Egipto. Primero asistió a Cristian "Cuti" Romero, quien convirtió el descuento que volvió a poner en partido al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Más tarde, el propio capitán apareció para marcar el gol del empate y modificar por completo el desarrollo emocional del encuentro.

La igualdad llegó a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Messi conectó un potente remate de volea dentro del área que terminó en el fondo de la red y desató la euforia de los hinchas argentinos. Ese tanto significó mucho más que el empate transitorio. También representó la revancha personal del capitán luego del penal desperdiciado y confirmó su capacidad para aparecer en los momentos más exigentes del partido.

El gol de Fernández completó una remontada inolvidable

Cuando el encuentro ingresaba en sus instantes finales, Argentina encontró el gol que selló la clasificación.

A los 47 minutos del complemento, Enzo Fernández conectó de cabeza un centro enviado por Lautaro Martínez, definiendo con precisión para establecer el 3-2 definitivo.

El exquisito envío de Lautaro encontró a Fernández en el lugar indicado para concretar el tanto que terminó desatando la celebración de todo el plantel argentino. Con esa conquista quedó consumada una remontada que permitió a la Albiceleste dejar atrás un partido extremadamente complejo y avanzar a la siguiente instancia del Mundial.

La emoción de Messi tras el pitazo final

El final del encuentro encontró a Messi completamente desbordado por la emoción. Después del silbatazo de François Letexier, el capitán se tomó la cabeza y estalló en lágrimas, reflejando todo lo vivido durante un partido que pasó por distintos estados de ánimo.

La imagen del máximo goleador del torneo sintetizó el enorme esfuerzo realizado por la Selección para revertir una historia que parecía muy complicada frente a un rival que mostró una sólida actuación desde el comienzo del partido.

NUNCA SUBESTIMEN EL CORAZÓN DE UN CAMPEÓN



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El llanto del capitán también puso de manifiesto el valor que tuvo una clasificación conseguida después de atravesar momentos de máxima tensión y de haber logrado reaccionar en los minutos decisivos.