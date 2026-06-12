VIDEO: Messi revolucionó las redes con un posteo y una canción del Indio Solari

Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de la atención pública, aunque esta vez no fue por una jugada, un gol o una declaración vinculada al Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina revolucionó las redes sociales al compartir un video de la intimidad de los entrenamientos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, acompañado por una canción del Indio Solari, un gesto que fue interpretado por miles de usuarios como un emotivo homenaje al músico fallecido días atrás.

La publicación apareció en un momento de especial sensibilidad para gran parte de la sociedad argentina. La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una profunda conmoción en distintos ámbitos de la cultura nacional y también en el mundo del deporte. En ese contexto, la elección musical realizada por Messi adquirió una dimensión que trascendió lo estrictamente deportivo y despertó una enorme cantidad de reacciones entre los aficionados.

El futbolista rosarino eligió como banda sonora de las imágenes el tema "Encuentro con un ángel amateur", una canción presentada por el Indio Solari en 2021 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La combinación entre las escenas de preparación de la Selección argentina y la música del artista generó una inmediata identificación emocional entre los seguidores del equipo nacional.

Un video que recorrió las redes sociales

La publicación mostró fragmentos de la preparación del seleccionado argentino en la antesala del debut mundialista. Las imágenes reflejan momentos de trabajo, concentración y compañerismo dentro del plantel que se prepara para afrontar una nueva Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá de las escenas deportivas, la atención se concentró en la canción elegida para acompañar el video. El uso de una obra del Indio Solari en medio del duelo que atraviesan millones de seguidores del músico provocó una ola de comentarios y mensajes en las plataformas digitales.

La repercusión fue inmediata porque el posteo coincidió con los días posteriores al fallecimiento del artista y con la expectativa creciente por el estreno de Argentina en el Mundial 2026.

Un gesto cargado de simbolismo

Para muchos hinchas, la decisión de Messi representó mucho más que una simple elección musical. El contexto en el que se produjo la publicación alimentó múltiples interpretaciones relacionadas tanto con el legado cultural del Indio Solari como con el momento deportivo que atraviesa el capitán argentino.

El rosarino se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo y lo hace después de haber alcanzado la consagración máxima en Qatar 2022. Esa circunstancia le otorga al torneo una carga simbólica especial. La presencia de una canción vinculada a una figura emblemática de la música argentina sumó una dimensión emotiva adicional a las imágenes difundidas por el futbolista.

Muchos usuarios destacaron precisamente esa conexión entre dos referentes populares que, desde ámbitos diferentes, lograron construir una enorme identificación con millones de argentinos.

El audio inédito que acercó aún más ambas figuras

La publicación de Messi también reactivó el recuerdo de un episodio conocido pocos días antes. Recientemente había salido a la luz un audio inédito que el propio Indio Solari le había grabado al capitán argentino.

En ese mensaje, el músico le agradecía por los momentos de felicidad que brindó al país a través de sus logros deportivos y lo alentaba a buscar una nueva conquista mundial. La difusión de ese material había generado una importante repercusión entre los seguidores de ambos y fortaleció el vínculo simbólico entre dos de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina contemporánea.

Por esa razón, la elección de "Encuentro con un ángel amateur" fue interpretada por muchos como una respuesta afectiva y un reconocimiento público hacia el artista.

El mensaje de despedida de Messi

Antes de la publicación del video, Messi ya se había expresado públicamente sobre la muerte del músico.

El capitán argentino compartió en sus redes sociales un mensaje breve pero cargado de significado. "Siempre en nuestros corazones. QEPD", escribió el futbolista junto a una imagen del artista.

La publicación fue una de las tantas manifestaciones de dolor que surgieron desde distintos sectores de la sociedad argentina tras conocerse la noticia del fallecimiento del histórico referente del rock nacional.