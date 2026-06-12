Todos los detalles de la segunda fiesta inaugural del Mundial 2026 en Canadá y EE.UU: cómo verla en vivo

El evento forma parte de una estrategia impulsada por la FIFA para que cada una de las naciones organizadoras tenga su propia ceremonia inaugural. En este contexto, Canadá se prepara para ofrecer un espectáculo que combinará música, cultura, entretenimiento y participación del público, con el objetivo de transmitir una imagen de diversidad e inclusión ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Según informó la FIFA, la ceremonia comenzará el viernes 12 de junio a las 13:30 hora local, equivalente a las 14:30 en Argentina. El espectáculo tendrá una duración de 90 minutos y se desarrollará antes del primer partido de la selección canadiense en la Copa del Mundo, cuando enfrente a Bosnia.

Reflejar la diversidad canadiense

La organización destacó que el acto buscará representar el espíritu multicultural de Canadá y su papel dentro de una Copa del Mundo que se desarrolla por primera vez en tres países anfitriones.

La ceremonia reunirá a artistas de distintos estilos musicales y procedencias, en una propuesta diseñada para mostrar la diversidad cultural del país. Además de las actuaciones musicales, la FIFA confirmó que habrá actividades interactivas destinadas a los aficionados presentes en el estadio.

Las puertas del Toronto Stadium abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro, permitiendo que los asistentes participen de distintas propuestas recreativas y de entretenimiento organizadas especialmente para la jornada. La federación también señaló que los espectadores tendrán un papel activo durante la ceremonia mediante dinámicas participativas y premios preparados para quienes asistan al evento.

Los artistas confirmados para la inauguración

Uno de los principales atractivos de la ceremonia será la presencia de reconocidas figuras de la música internacional.

Entre los nombres confirmados por la organización se encuentran la cantautora Alanis Morissette, quien tendrá la responsabilidad de interpretar el himno nacional de Canadá, y Aleksandar Gajić, encargado de entonar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina antes del partido inaugural de la selección canadiense.

Además, el espectáculo musical contará con la participación de:

• Alessia Cara.

• Elyanna.

• Jessie Reyez.

• Michael Bublé.

• Nora Fatehi.

• Sanjoy.

• Vegedream.

• William Prince.

La presencia de estos artistas forma parte de la propuesta diseñada para otorgar una identidad propia a la ceremonia canadiense dentro del marco general del Mundial 2026.

Will Arnett, el embajador oficial de la ceremonia

Otro de los protagonistas de la jornada será el actor y comediante Will Arnett, quien participará en su rol de embajador oficial del torneo. Según informó la FIFA, Arnett será el encargado de dar la bienvenida a los aficionados presentes en el estadio y ofrecer un mensaje enfocado en la unidad, la convivencia y la celebración colectiva del fútbol.

Su participación se enmarca dentro de la intención de la organización de incorporar figuras representativas de cada país anfitrión para fortalecer el vínculo entre las comunidades locales y el evento deportivo más importante del planeta.

Horarios de la ceremonia inaugural de Canadá

La FIFA difundió los horarios correspondientes a distintos países para que los aficionados puedan seguir el espectáculo en vivo. La ceremonia comenzará a las:

• 19:30 en España.

• 14:30 en Argentina, Paraguay y Uruguay.

• 13:30 en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos).

• 12:30 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

• 11:30 en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Posteriormente se disputará el encuentro entre Canadá y Bosnia, correspondiente al debut del seleccionado anfitrión.

Horarios del partido entre Canadá y Bosnia

El partido inaugural de Canadá en la Copa del Mundo se jugará a las:

• 16:00 en Argentina, Paraguay y Uruguay.

La ceremonia inaugural del Toronto Stadium podrá seguirse en vivo a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales. En Argentina, la transmisión estará disponible por:

• DSports.

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

Además, esos contenidos podrán verse mediante servicios digitales como:

• Flow.

• DGO.

• Telecentro Play.

Una celebración mundial con tres escenarios

La ceremonia de Toronto será la segunda de las tres inauguraciones programadas para la Copa Mundial 2026. Tras el acto realizado en México, el torneo continuará con una tercera celebración que tendrá lugar en Estados Unidos.

Según la programación oficial, la ceremonia estadounidense se desarrollará más tarde en el SoFi Stadium de Los Ángeles y comenzará a las 20:30, hora argentina.

Con esta modalidad inédita, la FIFA busca que los tres países anfitriones tengan su propio espacio de protagonismo dentro de la competencia. Canadá asumirá ahora ese papel con una ceremonia que combinará música, entretenimiento y participación ciudadana, en una jornada destinada a mostrar al mundo su identidad cultural antes del esperado debut de su selección frente a Bosnia.