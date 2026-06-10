VIDEO: Messi sorprendió al pedirle a la IA que le tiñera el cabello

Lionel Messi volvió a convertirse en protagonista de una campaña publicitaria que rápidamente llamó la atención por su tono distendido y por el uso de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial. En el anuncio, el capitán de la Selección argentina aparece interactuando con una inteligencia artificial a la que le realiza un pedido muy particular: modificar el color de su cabello utilizando los tonos representativos del seleccionado nacional.

La propuesta publicitaria se desarrolla en un clima relajado y con una marcada cuota de humor, mostrando una faceta diferente del futbolista rosarino, quien habitualmente concentra la atención mundial por su desempeño dentro de los campos de juego.

La escena central de la campaña gira en torno a una simple consigna que Messi plantea a la inteligencia artificial, dando inicio a una secuencia que termina generando una reacción divertida por parte del propio jugador.

El pedido de Messi a la inteligencia artificial

La publicidad comienza con una solicitud concreta realizada por el capitán argentino. "¿Podés poner mis pelos con los colores de la Selección argentina? Pero que se vea natural", fue el pedido formulado por Messi al sistema de inteligencia artificial.

La frase se transforma en el punto de partida de toda la campaña, que busca mostrar de manera creativa las posibilidades de esta tecnología aplicada a la modificación de imágenes. Tras procesar la solicitud, la inteligencia artificial genera una versión del futbolista con el cabello intervenido digitalmente mediante los colores asociados a la Selección argentina.

El resultado sorprende al propio protagonista, quien observa atentamente la imagen creada y reacciona con comentarios cargados de humor.

La reacción del capitán argentino

Luego de ver cómo lucía con el cabello teñido digitalmente de celeste y blanco, Messi expresó una reflexión espontánea sobre el resultado obtenido.

"Los chicos se van a reír", comentó el rosarino al observar la imagen generada por la inteligencia artificial. La reacción del capitán argentino constituye uno de los momentos más llamativos de la publicidad, ya que permite apreciar una faceta relajada y divertida de quien es considerado por millones de personas como el mejor futbolista de la historia.

Sin embargo, el ejercicio imaginativo no terminó allí. Después de verse a sí mismo con el nuevo estilo de cabello, Messi fue un paso más allá y compartió una idea relacionada con sus compañeros de equipo. "Ahora me gustaría ver a todos los jugadores con el pelo así", agregó.

La frase amplió el tono humorístico de la campaña y abrió la puerta a imaginar cómo luciría todo el plantel argentino con una apariencia similar.

Un momento especial en la carrera de Messi

La publicidad aparece en un contexto muy particular para la carrera deportiva del futbolista nacido en Rosario. Messi se encuentra a menos de quince días de cumplir 39 años, una marca que pone en perspectiva la extraordinaria trayectoria que ha construido a lo largo de décadas en la élite del fútbol mundial.

Al mismo tiempo, el capitán argentino se prepara para afrontar un nuevo desafío con la camiseta de la Selección argentina, en una etapa de su carrera en la que continúa siendo una de las principales figuras del equipo nacional.

La combinación entre experiencia, vigencia y liderazgo vuelve a ubicarlo como una referencia central dentro del plantel argentino de cara a la máxima competencia internacional.

Camino a un récord histórico

Más allá del aspecto humorístico de la campaña publicitaria, el presente de Messi también está marcado por un dato de enorme relevancia estadística.

El rosarino disputará su sexto Mundial con la Selección argentina, una cifra que le permitirá alcanzar un registro histórico en el fútbol internacional. Con esa participación, Messi se convertirá en el futbolista con más presencias en Copas del Mundo, compartiendo ese logro con otras dos figuras del fútbol internacional.

Los jugadores que alcanzarán esa marca son:

• Lionel Messi.

• Cristiano Ronaldo.

• Guillermo Ochoa.

De esta manera, el capitán argentino igualará al portugués Cristiano Ronaldo y al mexicano Guillermo Ochoa en cantidad de participaciones mundialistas.