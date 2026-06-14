VIDEO: Tormenta, alerta de tornado y asado en la concentración de la Selección

La Selección Argentina volvió a verse afectada por las condiciones climáticas extremas que se registran en Kansas City, ciudad donde se encuentra concentrada en la antesala de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Lo que debía ser una jornada de trabajo y descanso dentro de la preparación habitual para el estreno mundialista terminó nuevamente atravesado por alertas meteorológicas, modificaciones logísticas y una creciente preocupación provocada por la amenaza de tornados y fuertes tormentas.

La situación obligó al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a alterar sobre la marcha la planificación prevista para el día. Las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) llevaron a adelantar el entrenamiento programado, modificando una agenda que ya había sido diseñada en función de la proximidad del primer compromiso en la Copa del Mundo.

La decisión respondió al riesgo que implicaba el desarrollo de actividades durante la tarde y la noche, momentos en los que se esperaba la llegada del fenómeno meteorológico que finalmente impactó en la región.

Cambio de planes en la preparación argentina

Ante la posibilidad de tormentas severas, el cuerpo técnico resolvió adelantar la práctica a las 11:00 de la mañana y cancelar el entrenamiento vespertino que originalmente estaba previsto para las 18:00.

La medida buscó preservar la seguridad de los jugadores y garantizar que la preparación deportiva pudiera desarrollarse sin inconvenientes antes del deterioro de las condiciones meteorológicas. Los cambios implementados incluyeron:

Entrenamiento adelantado a las 11:00.

Suspensión de la práctica prevista para las 18:00.

Reorganización de la logística diaria.

Adecuación de las actividades a las alertas emitidas por las autoridades estadounidenses.

La modificación de la agenda se produjo en un momento clave de la preparación, cuando el plantel afina detalles de cara al debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

Sirenas y mensajes de evacuación

La situación alcanzó su punto de mayor tensión durante la noche. Mientras los futbolistas disfrutaban de una tarde libre y compartían tiempo con sus familiares, un severo temporal comenzó a desarrollarse sobre la región.

Las autoridades activaron sistemas de emergencia y emitieron advertencias constantes a través de distintos canales de comunicación. Los teléfonos celulares comenzaron a recibir alertas oficiales y las transmisiones televisivas fueron interrumpidas por mensajes preventivos.

Uno de los avisos difundidos señalaba: "Tormenta de viento destructiva en esta zona. Refúgiese ahora".

Las notificaciones llegaron justo cuando los integrantes del plantel se disponían a cenar junto a sus familiares, alterando completamente la tranquilidad que había caracterizado la jornada hasta ese momento. La combinación de mensajes de emergencia, advertencias meteorológicas y protocolos de seguridad generó horas de fuerte preocupación dentro de la delegación argentina.

Un problema que ya había afectado a la Selección

No se trata del primer episodio climático que afecta al conjunto nacional desde su llegada a Kansas City. Pocas horas después de instalarse en la ciudad estadounidense, la delegación ya había experimentado las consecuencias de otro tornado que provocó destrozos en las inmediaciones del hotel donde se encuentra alojada.

Ese antecedente convirtió a las nuevas alertas en una situación especialmente sensible para jugadores, integrantes del cuerpo técnico y familiares, que ya habían vivido una experiencia similar desde su arribo a la sede mundialista.

La repetición de estos fenómenos expone una realidad climática característica de la región y obliga a mantener una atención permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

🍖 ¡ASADO DEL PLANTEL ARGENTINO! mientras rige una alerta en Kansas por "vientos destructivos" y "tormentas severas" 🇦🇷 pic.twitter.com/0OgiagbDU7 — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

La respuesta de las autoridades

La gravedad de la situación motivó la activación de distintos protocolos de prevención por parte de las autoridades locales y de los organizadores del Mundial.

A partir de las 20:00 comenzaron a sonar potentes sirenas en distintos sectores de la ciudad como parte de los mecanismos de alerta destinados a advertir sobre el riesgo inminente. Además, la organización del torneo decidió cerrar de manera anticipada el FIFA Fan Festival, cinco horas antes del horario previsto originalmente.

La advertencia del Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS) informó sobre el avance de fuertes tormentas eléctricas con capacidad para generar tornados y lanzar escombros impulsados por el viento.

Las advertencias alcanzaron zonas cercanas como Independence, donde las autoridades recomendaron buscar refugio inmediato en interiores o sótanos para evitar situaciones de peligro. Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) reiteró las recomendaciones habituales para enfrentar este tipo de fenómenos meteorológicos.

Entre las medidas preventivas difundidas se encuentran: