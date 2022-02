Wayne Rooney sobre Carlos Tévez, su compañero favorito : "Estaba devastado cuando se fue"

Wayne Rooney es uno de los máximos ídolos de la historia del Manchester United. Allí estuvo 13 años y ganó 17 títulos. Este lunes, en una entrevista, el exdelantero afirmó que Carlos Tévez fue su mejor socio dentro del campo de juego.

Rooney eligió al argentino antes que a varios excompañeros suyos del más alto nivel, como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Ruud Van Nistelrooy, Michael Owen, entre muchos otros.

“Nosotros desde el principio nos complementamos muy bien. Normalmente, si jugaba con Louis Saha, Ruud van Nistelrooy o Robin van Persie, estos delanteros siempre eran el 9 y yo jugaba como 10″, afirmó.

Carlos Tévez ganó dos ligas, una Champions League y el Mundial de Clubes en su paso por el Manchester United (Foto: AFP/Tadayuki Yoshikawa)

“Con Tévez podíamos rotar, yo era el 9, él ocupaba el puesto de 10, si no yo era el 10 y él ocupaba el puesto del 9. Cuando perdíamos la pelota, éramos como dos toros tratando de recuperarla. Como compañero de ataque, era con quien más disfruté jugar”, confesó el actual DT del Derby County, de la segunda división inglesa.

El dolor de Wayne Rooney cuando Carlos Tévez pasó al Manchester City

El exfutbolista de la Selección de Inglaterra también recordó el momento en que el Apache cambió al United por su máximo rival, el Manchester City, a mediados de 2009.

“Disfruté mucho jugar con él y sabía que algo pasaba porque estaba el problema con su pase, si era propiedad del club o un agente. En realidad, era muy barato comprarlo y por alguna razón no lo compramos. Creo que el Manchester City lo consiguió por alrededor de 20 millones de libras, lo cual es realmente increíble”, declaró al diario Daily Mail.

“¿Viste lo gran jugador que era cuando estuvo allí? Yo estaba devastado cuando se fue”, cerró Wayne.

Wayne Rooney y Carlos Tévez, juntos en el Manchester United (Foto: AFP/Andrew Yates)

La gran amistad entre Wayne Rooney y Carlos Tévez

Hace unos años, el ex Boca Juniors narró una divertida anécdota que vivió junto al futbolista que surgió del Everton de Inglaterra.

“Él aparecía con una Ferrari o un Lamborghini. Todos, hasta el más malo, venían con una Ferrari. Yo aparecía con el Audi que me daba el club y me cargaban todos, como si fuera con un Fiat 600. Entonces empecé a preguntar y este loco de Rooney me dice 'llevate el Lamborghini'. Fui sin registro, por Manchester, andando en esa nave”, recordó Carlitos.