"Ya está escrito": la sugerente predicción de Zlatan Ibrahimovic sobre quién ganará Qatar 2022

e sabe que Zlatan Ibrahimovic no tiene por costumbre guardarse ninguna opinión y que suele ser tan frontal como brutalmente sincero a la hora de declarar. El delantero, de 41 años, se perdió la última oportunidad de disputar una Copa del Mundo luego de que el seleccionado sueco cayera en el repechaje frente a Polonia, en un encuentro en el que él fue suplente e ingresó sobre el final. Por eso, vive el certamen a la distancia y no se privó de opinar sobre lo que ha visto y lo que deparará el partido decisivo, el domingo próximo, desde las 12 de nuestro país, entre Argentina y Francia.

En las últimas horas, el atacante habló sobre el Mundial y dejó una sugerente frase como vaticinio de lo que ocurrirá en la definición. “Creo que ya está escrito quién va a ganar, y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito” dijo Zlatan a medios en Dubai.

El hombre que pasó por Juventus, Inter, Barcelona y PSG, entre otros clubes, calificó a Francia como “una selección fuerte”, pero aseguró que el triunfo de Messi es “inevitable”.

No se pronunció esta vez sobre Kylian Mbappé, a quien hace algunas semanas había criticado fuertemente por la decisión de la figura de Francia de no aceptar ir a Real Madrid y quedarse en PSG. “A Mbappé como persona no lo conozco muy bien. Como jugador es fantástico. Pero cuando pierdes la disciplina pierdes tu identidad. Por algo Zidane es Zidane. ¿Mbappé quiere imitarlo? Que empiece a querer progresar. No estar satisfecho”, afirmó al Canal+ de Francia.

Cristiano y su salida de Manchester

Otra de las cuestiones a las que se refirió el atacante del Milan es la polémica salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United después de que el futbolista portugués criticara al club y al técnico, el holandés Erik Ten Hag. “De su salida del United, nunca sabremos la verdadera historia. Dicen lo que quieren decir, él dice lo que necesita decir para protegerse, luego tienes al entrenador que dice estas cosas para protegerse. Entonces el club dice cosas, no como yo, que te dirá cómo sucedió realmente. Pero todos somos diferentes. Todos cuidan su imagen. Para mí, la imagen perfecta es ser uno mismo. La verdadera historia no la conoceremos”, disparó Zlatan.