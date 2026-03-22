Ya están a la venta: cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para Argentina vs Mauritania

La expectativa en torno a la Selección Argentina vuelve a crecer con la confirmación oficial de la venta de entradas para el amistoso frente a Mauritania. El encuentro se perfila como uno de los más esperados del calendario, ya que será el anteúltimo compromiso del equipo antes del Mundial 2026.

La confirmación llegó por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, que detalló la estructura de precios y el sistema de compra para un partido que promete agotar localidades en tiempo récord.

Más allá del rival, el atractivo central radica en la posibilidad de ver nuevamente en acción al equipo dirigido por Lionel Scaloni en suelo argentino, en un contexto cargado de expectativa por la cercanía de la Copa del Mundo.

Precios confirmados

La AFA estableció una estructura de precios similar a la de los últimos encuentros disputados en el país, con valores diferenciados según la ubicación dentro del estadio.

Los precios oficiales son:

Popular: $90.000

$90.000 Popular menores: $25.000

$25.000 Platea alta K: $150.000

$150.000 Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

$200.000 Platea baja L: $350.000

$350.000 Platea media C-D-M: $330.000

$330.000 Platea media A-B: $350.000

$350.000 Preferencial: $490.000

Esta escala refleja la segmentación habitual en este tipo de eventos, con opciones que van desde accesos más económicos hasta ubicaciones preferenciales de alto valor.

Cómo comprar las entradas

La adquisición de tickets se realizará exclusivamente de manera online, a través del sistema oficial habilitado por la AFA:

Plataforma: AFA Tickets / Deportick

Requisito: registro previo de los usuarios

Modalidad: compra digital con disponibilidad sujeta a demanda

El procedimiento sigue el esquema habitual implementado en los últimos partidos de la Selección, con un sistema centralizado que busca ordenar el acceso ante la alta demanda.

Alta demanda y posibles ventas exprés

El interés por este encuentro se anticipa masivo. La combinación de factores —proximidad del Mundial, presencia de figuras y escasez de partidos en el país— configura un escenario en el que las entradas podrían agotarse rápidamente.

En este sentido, se espera por razones obvias, un estadio lleno, en consecuencia una alta concurrencia de públic y venta de entradas en pocas horas. Este comportamiento ya se ha repetido en presentaciones recientes de la Selección, consolidando un patrón de demanda sostenida.

La "Scaloneta" en casa: un atractivo que trasciende al rival

Más allá del enfrentamiento con Mauritania, el interés principal gira en torno a la posibilidad de ver nuevamente a la "Scaloneta" en territorio argentino.

El equipo se ha convertido en un fenómeno de convocatoria, y cada partido en el país adquiere una dimensión especial. En este caso, el contexto es aún más significativo:

Se trata de uno de los últimos partidos antes del Mundial 2026

Representa una instancia previa a la competencia internacional

Permite al público local despedir al equipo antes del torneo

La presencia de Lionel Messi, un factor decisivo

Uno de los elementos que potencian el interés es la posible participación de Lionel Messi. El capitán de la Selección continúa siendo el principal atractivo para los hinchas.

El partido ante Mauritania podría tener un valor adicional. Podría ser una de las últimas veces que Messi juegue en el país con la Selección. Esto porque se da en la antesala del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta combinación convierte al encuentro en una oportunidad única para el público argentino.

Un evento que combina deporte y emoción

El amistoso no solo forma parte de la preparación deportiva, sino que también se configura como un evento de fuerte carga emocional. La cercanía del Mundial y la posibilidad de ver al equipo en casa generan un clima de expectativa que trasciende lo futbolístico.

Cuenta regresiva hacia el Mundial

Con la confirmación de la venta de entradas, comienza formalmente la cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados. La logística, los precios y el sistema de compra ya están definidos, y ahora la atención se centra en la respuesta del público.

Todo indica que el encuentro entre Argentina y Mauritania será una nueva muestra del vínculo entre la Selección y sus hinchas, en un momento clave del camino hacia el Mundial 2026.