Acciones argentinas ganaron impulso en Nueva York mientras el Riesgo País cerró en 408 puntos

Las acciones argentinas finalizaron este martes la segunda jornada de la semana con un comportamiento mayormente positivo en los mercados internacionales, en una rueda en la que los bonos soberanos también registraron pequeñas variantes y acompañaron el tono favorable observado en Wall Street. La jornada estuvo además marcada por un leve avance en los precios del mercado petrolero, en un escenario internacional condicionado por el recrudecimiento de los conflictos en Oriente Medio.

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires concluyó la rueda con una baja del 0,2% en pesos, ubicándose en 3.229.224 puntos. Sin embargo, el desempeño de las compañías argentinas que cotizan en Nueva York mostró un panorama diferente, con predominio de las subas entre los ADR argentinos.

Las empresas de servicios públicos encabezaron las subas en Nueva York

Dentro del segmento de los ADR, el liderazgo correspondió a las compañías vinculadas al sector de los servicios públicos, que concentraron los mayores avances de la jornada.

Los principales desempeños fueron:

Telecom: +3% .

. Transportadora Gas del Sur: +2,8% .

. Edenor: +2,7%.

Estas tres empresas ocuparon los primeros lugares entre las acciones argentinas negociadas en Wall Street durante la sesión, consolidando el protagonismo del segmento de servicios públicos en una rueda positiva para los activos nacionales que operan en el exterior.

Los activos financieros siguieron condicionados por el contexto internacional

El comportamiento de los activos estuvo influenciado por la progresiva antipatía de los inversores hacia los activos considerados de mayor riesgo, un fenómeno asociado al recrudecimiento de los conflictos en Oriente Medio.

En ese contexto, el mercado energético volvió a reflejar el impacto de la incertidumbre geopolítica. Los precios del petróleo registraron una ganancia del 2,5%, mientras que el barril Brent del Mar del Norte para entrega en septiembre se estableció en 85,37 dólares.

El movimiento del petróleo volvió a convertirse en uno de los principales indicadores de la jornada, en un escenario donde la evolución del conflicto internacional continúa influyendo sobre las expectativas de los mercados financieros.

Bonos soberanos con pequeñas variantes y un Riesgo País en 408 puntos básicos

En el segmento de la deuda, los bonos soberanos en dólares, tanto los Bonares como los Globales, exhibieron un comportamiento equilibrado, con pequeñas variaciones durante la rueda.

Al cierre de la jornada, el Riesgo País de JP Morgan se ubicó en 408 puntos básicos, en un movimiento que estuvo vinculado a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

De esta manera, el comportamiento de los títulos argentinos acompañó el desempeño observado en los mercados internacionales, en una sesión donde Wall Street también mostró un tono favorable.

El Tesoro reforzó su estrategia de financiamiento interno

En paralelo al movimiento de los mercados, el Tesoro argentino profundizó su estrategia de financiamiento en el mercado doméstico con el objetivo de afrontar las próximas fechas de vencimientos.

Como parte de esa política, se anunció una nueva licitación por quincena de títulos, mecanismo orientado a cubrir los compromisos financieros previstos.

Entre los instrumentos contemplados en esa estrategia, este miércoles sale un bono pagable en 2029, en el marco del esquema de colocaciones impulsado por el Tesoro.

La tensión en Oriente Medio volvió a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la escena

El escenario internacional continuó siendo uno de los principales factores de atención para los mercados. Desde Quantum Finanzas señalaron que "la tregua entre Estados Unidos e Irán quedó prácticamente desdibujada tras el restablecimiento del bloqueo naval por parte de Washington y una nueva ola de ataques aéreos, mientras que Teherán respondió intensificando los ataques contra petroleros y bases militares estadounidenses".

La entidad también explicó que "en este contexto, el foco vuelve a concentrarse en el estrecho de Ormuz, donde la menor circulación de buques impulsa un nuevo repunte en los precios del petróleo".

Estas circunstancias contribuyeron a sostener el avance de las cotizaciones internacionales del crudo y mantuvieron la atención de los inversores sobre la evolución de los acontecimientos geopolíticos, cuyo impacto continúa trasladándose tanto al mercado energético como al comportamiento de los activos financieros.

Una jornada marcada por la interacción entre los mercados y el escenario internacional

La rueda dejó un panorama de resultados mixtos para los activos argentinos. Mientras el S&P Merval retrocedió levemente en el mercado local, los ADR argentinos lograron cerrar con ganancias en Wall Street, encabezados por las empresas de servicios públicos. Al mismo tiempo, los bonos soberanos mostraron un desempeño equilibrado y el Riesgo País finalizó en 408 puntos básicos, acompañado por la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

En paralelo, el fortalecimiento de la estrategia de financiamiento del Tesoro argentino mediante una nueva licitación de títulos coincidió con un contexto internacional donde la evolución del conflicto en Oriente Medio volvió a colocar al mercado petrolero en el centro de la atención, impulsando un incremento del 2,5% en el precio del Brent y reforzando la influencia del escenario geopolítico sobre el comportamiento de los mercados financieros.