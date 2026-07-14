La reacción de Jalil por el nuevo RIGI: "Es una muy buena noticia para Catamarca"

La provincia de Catamarca volverá a posicionarse como uno de los principales polos de desarrollo minero del país con la aprobación de un nuevo proyecto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa corresponde a LIEX S.A. y está destinada a la ampliación del proyecto de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, mediante una inversión de 709 millones de dólares.

La confirmación fue realizada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien informó la aprobación del proyecto y destacó que la iniciativa contempla una importante inversión destinada a incrementar la capacidad productiva del complejo minero, además de generar nuevos puestos de trabajo directos e indirectos para el oeste de la provincia.

El anuncio representa una nueva incorporación para el régimen de promoción de grandes inversiones y ubica nuevamente a Catamarca entre las provincias que concentran proyectos vinculados al desarrollo del litio.

Aumentar la producción de carbonato de litio

De acuerdo con la información difundida, la inversión de USD 709 millones estará destinada a la construcción de una nueva planta de carbonato de litio, lo que permitirá incrementar la capacidad de producción del proyecto.

Según detalló el gobernador Raúl Jalil, la ampliación posibilitará alcanzar una capacidad adicional de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, fortaleciendo el desarrollo de uno de los principales emprendimientos mineros de la provincia.

Tras conocerse la aprobación, el mandatario provincial expresó que "la aprobación del RIGI para la ampliación del proyecto 3Q en Fiambalá es una muy buena noticia para Catamarca. Representa más inversión, más producción y nuevas oportunidades de trabajo para los catamarqueños".

Posteriormente agregó que "la inversión de USD 709 millones permitirá construir una nueva planta de carbonato de litio y alcanzar una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales más, fortaleciendo el desarrollo de uno de los principales proyectos de litio de nuestra provincia".

El anuncio fue realizado por Luis Caputo

La aprobación del proyecto fue comunicada este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. Según informó el titular del Palacio de Hacienda, el Comité Evaluador dio luz verde a la iniciativa presentada por LIEX S.A., que contempla la construcción y posterior operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La aprobación incorpora formalmente el proyecto al régimen de incentivos destinado a promover grandes inversiones productivas en el país.

Las obras previstas para el complejo minero

Además de la construcción de la nueva planta industrial, el proyecto contempla una serie de obras necesarias para el funcionamiento integral del emprendimiento.

Entre los trabajos previstos se encuentran:

Perforación de pozos para la extracción de salmuera.

Sistemas de transporte y purificación.

Construcción de ductos.

Ejecución de caminos.

Instalación de tuberías.

Desarrollo de instalaciones industriales complementarias.

Obras de control de inundaciones.

Infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo minero.

Estas obras forman parte del plan integral de ampliación del proyecto Tres Quebradas y permitirán acompañar el incremento de la capacidad productiva previsto en la iniciativa.

Impacto económico y generación de empleo

La aprobación del proyecto también implica un impacto económico para la provincia de Catamarca. Según la información difundida, el efecto no estará dado únicamente por el volumen de inversión comprometido, sino también por la generación de empleo durante las distintas etapas de ejecución.

En ese sentido, se prevé la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, tanto durante la construcción de las nuevas instalaciones como en la etapa de operación del complejo.

Además, el proyecto impulsará la actividad de proveedores locales, empresas de servicios y comercios vinculados a la cadena de valor minera, generando movimiento económico en distintos sectores relacionados con la actividad.

Recursos, producción y exportaciones

De acuerdo con los estudios técnicos presentados junto al proyecto, el yacimiento dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción.

Asimismo, la información difundida por el ministro Luis Caputo señala que las exportaciones derivadas del emprendimiento podrían generar ingresos cercanos a 400 millones de dólares anuales. Estos datos forman parte de la evaluación técnica considerada durante el proceso de aprobación del proyecto dentro del RIGI.

Con la incorporación de LIEX S.A., el emprendimiento del Salar Tres Quebradas se convirtió en el vigésimo primer proyecto aprobado desde la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Según informó el ministro de Economía, esta nueva aprobación eleva el monto total de inversiones comprometidas dentro del régimen a 46.700 millones de dólares.