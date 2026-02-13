Acuerdo con EE.UU.: más exportación de genéricos y debate por patentes en la industria farmacéutica

El acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos abre oportunidades para la industria farmacéutica local, aunque también plantea desafíos en materia de patentes y propiedad intelectual.

Según datos del Indec correspondientes a 2025, la Argentina exportó medicamentos a Estados Unidos por casi US$34 millones, mientras que importó productos farmacéuticos por más de US$368 millones. El resultado fue un déficit comercial de aproximadamente US$334 millones en ese rubro.

A primera vista, el entendimiento permitiría incrementar las exportaciones argentinas. Sin embargo, desde la consultora Analytica advirtieron que solo podrán venderse aquellos productos que no estén patentados en territorio estadounidense.

En promedio, las exportaciones farmacéuticas representaron el 0,7% del total de envíos argentinos hacia ese país en los últimos años, con unos US$48 millones anuales. Según el informe, uno de los principales intereses del gobierno norteamericano es reducir los costos internos de medicamentos mediante el ingreso de productos argentinos, en especial genéricos.

Beneficio para genéricos, restricción para insumos

Analytica también señaló que 807 posiciones arancelarias a las que EE.UU. eliminó aranceles tienen restricciones de uso vinculadas a la industria farmacéutica.

Esto podría impulsar la exportación de medicamentos genéricos —un sector considerado competitivo en la Argentina—, pero al mismo tiempo limitaría el uso de ciertos insumos químicos básicos, que perderían el beneficio arancelario si se destinaran a otros sectores como alimentos, plásticos o minería.

En ese sentido, el reporte advierte que los insumos quedarían "atados" a la cadena de valor farmacéutica.

Las patentes, eje del debate

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el compromiso del Gobierno argentino de enviar al Congreso el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026.

La cuestión del reconocimiento de patentes era un reclamo histórico de Estados Unidos. Entre los compromisos asumidos figuran:

Reducir los plazos de tramitación de patentes, incluidas las biotecnológicas y farmacéuticas.

Modernizar los marcos de propiedad intelectual.

Derogar resoluciones vinculadas a los criterios de patentabilidad en la industria químico-farmacéutica.

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a laboratorios de origen internacional, respaldaron el acuerdo y señalaron que contribuirá a generar un entorno regulatorio "claro y previsible".

La entidad sostuvo que la adopción de estándares internacionales en propiedad intelectual podría ampliar alternativas en el mercado y beneficiar a los pacientes, aunque aclaró que el impacto en los precios dependerá de cada laboratorio.

Además, Caeme planteó la necesidad de reforzar la protección de los datos de prueba farmacéuticos —la información generada en los procesos de investigación y desarrollo—, un derecho que actualmente no está plenamente reconocido en la Argentina.

El acuerdo, así, combina una oportunidad para expandir la exportación de medicamentos genéricos con una discusión de fondo sobre el alcance de las patentes y el equilibrio entre competitividad, acceso a medicamentos y protección de la innovación.