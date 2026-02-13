Cómo inscribirse a las Becas Progresar de ANSES en 2026 y cuánto se pagará cada una

El programa Becas Progresar de ANSES es un apoyo clave para estudiantes argentinos que buscan continuar sus estudios en distintos niveles educativos. Este beneficio económico mensual está diseñado para jóvenes y adultos que cumplen con requisitos académicos y socioeconómicos, para garantizar un acceso más equitativo a la educación.

En 2026, el organismo confirmó los montos y el calendario de pagos, mientras se prepara la apertura de inscripciones para el nuevo ciclo lectivo. Además informó sobre los requisitos para acceder al beneficio.

Quiénes acceden a las Becas Progresar de ANSES

Las Becas Progresar están dirigidas a argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos varían según la línea de beca, pero incluyen condiciones comunes:

Edad: entre 16 y 24 años para las líneas generales, con excepciones que extienden el límite hasta los 30 años para estudiantes avanzados en el nivel superior. La línea de Enfermería no tiene límite de edad.

Ingresos familiares: no superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), equivalentes a $966.000 mensuales en 2026.

Regularidad académica: ser alumno regular en una institución educativa pública o privada acreditada, con un avance académico que cumpla con el 50% de las materias aprobadas del año anterior para estudiantes superiores.

Vacunación: contar con el esquema de vacunación completo o en curso.

Cuáles son las Becas disponibles

El programa contempla cuatro líneas principales:

Progresar Obligatorio: para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria.

Progresar Superior: destinado a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales.

Progresar Enfermería: orientado a quienes cursan la carrera de Enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados.

Progresar Trabajo: dirigido a cursos de formación profesional avalados por el INET.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar paso a paso

La inscripción es 100% online y gratuita. El proceso se realiza a través de los siguientes pasos:

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar o a la aplicación Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Confirmar la inscripción y realizar el seguimiento desde la misma plataforma.

Es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados. Una vez aprobada la solicitud, ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.

Monto de las Becas Progresar en 2026

El Presupuesto Nacional 2026 contempla una actualización en las partidas de becas educativas, por lo que se espera un ajuste en el valor mensual para acompañar la inflación proyectada. El anuncio oficial del nuevo monto se realizará junto con el inicio de la inscripción en marzo.

Por el momento, los montos de las becas se mantienen sin cambios respecto a 2025, con un valor total de $35.000 mensuales. ANSES liquida el 80% del beneficio de manera mensual ($28.000), mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos académicos.

Los montos específicos para cada nivel son: