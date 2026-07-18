Advierten que el índice de inflación postergado por el Gobierno elevaría la pobreza en más de tres millones de personas

Un informe de la consultora Federico González & Asociados (FGA) reavivó el debate sobre las estadísticas oficiales al sostener que la pobreza en Argentina sería significativamente mayor si el INDEC utilizara la nueva metodología de medición de la inflación que el Gobierno decidió postergar.

Según el estudio, la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborada por el organismo estadístico pero aún no implementada, elevaría la tasa de pobreza desde el 28% oficial hasta más del 38%, lo que implicaría alrededor de 3,2 millones de personas más por debajo de la línea de pobreza.

El impacto del cambio metodológico

El nuevo IPC fue desarrollado por el INDEC con una canasta de consumo más actualizada que la utilizada desde 2004 e incorpora una mayor ponderación de servicios públicos, transporte y otros rubros cuyo peso en el gasto de los hogares aumentó en los últimos años.

De acuerdo con el informe privado, mantener la metodología vigente subestima el impacto de la inflación sobre el costo de vida y, en consecuencia, también reduce la medición oficial de la pobreza.

El Gobierno había previsto comenzar a utilizar la nueva metodología en enero, pero finalmente resolvió mantener el esquema anterior.

El debate sobre las estadísticas

La discusión volvió a instalarse luego de que el INDEC informara una inflación de 1,9% en junio, mientras algunas consultoras privadas estimaron que el incremento de precios habría superado el 2% si se aplicara la nueva ponderación de la canasta.

El estudio de FGA sostiene que la diferencia metodológica también modifica la medición de la pobreza y afirma que la cifra oficial dejaría fuera de las estadísticas a más de tres millones de personas.

La postura del Gobierno

El presidente Javier Milei ha destacado en distintas oportunidades la reducción de la pobreza durante su gestión y aseguró que millones de argentinos dejaron de encontrarse bajo esa condición gracias al programa económico.

En paralelo, el oficialismo impulsa una iniciativa para fortalecer la independencia del INDEC. El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno respalda un proyecto del diputado libertario Santiago Santurio para otorgarle mayores garantías de autonomía institucional al organismo estadístico y evitar eventuales manipulaciones de los datos oficiales en futuras administraciones.

La discusión sobre la metodología del índice de inflación continúa abierta y vuelve a poner el foco sobre la importancia de las estadísticas públicas para medir la evolución de la economía y de los principales indicadores sociales del país.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.