Banco Nación desembarca en el Poncho con descuentos, financiamiento y beneficios

Con la presencia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Río Negro, Alberto Weretilneck; del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; y del presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, quedó inaugurado el stand institucional de la entidad en la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, reafirmando su compromiso con la cultura, la producción y el desarrollo económico de la región.

La participación del Banco Nación se desarrolla en el marco de uno de los acontecimientos más importantes del norte argentino y se extenderá hasta el 26 de julio, en el predio ferial de San Fernando del Valle de Catamarca, donde la institución despliega una amplia propuesta destinada tanto a los visitantes como a los emprendedores y expositores que forman parte de la tradicional feria.

Asesoramiento y la promoción de servicios

Durante toda la realización de la Fiesta del Poncho, el Banco Nación contará con un stand propio denominado "Explanada Principal", donde brindará asesoramiento a quienes deseen conocer el funcionamiento de "+Pagos Nación" y acceder a información sobre las distintas herramientas financieras que ofrece la entidad.

En ese mismo espacio también se promocionarán las líneas de financiamiento "Viajá+" y "Más Autos", además de brindar asistencia personalizada a quienes estén interesados en conocer las alternativas disponibles.

Los visitantes podrán además solicitar sus tarjetas de crédito en el lugar, interiorizarse sobre la aplicación "BNA+", conocer los diferentes productos y servicios de la entidad y recibir información sobre "Tienda BNA+".

La propuesta también incluye la difusión del programa de lealtad "Elegí+", mediante el cual los clientes podrán canjear puntos por pelotas de fútbol y recibir asesoramiento para efectuar cambios de productos y acceder a los beneficios disponibles dentro del programa.

Los beneficios exclusivos

Uno de los principales atractivos de la participación del Banco Nación en la Fiesta del Poncho es el conjunto de promociones exclusivas que estarán vigentes hasta el 26 de julio para quienes utilicen las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad.

Los beneficios anunciados son los siguientes:

30% de descuento en la compra de entradas, tanto en modalidad presencial como online.

en la compra de entradas, tanto en modalidad presencial como online. Hasta 3 cuotas sin interés para la compra de entradas.

para la compra de entradas. Sin tope de reintegro en la compra de entradas.

en la compra de entradas. 30% de descuento en gastronomía , en un pago, en modalidad presencial y sin tope de reintegro .

, en un pago, en modalidad presencial y . 30% de descuento en productos regionales , en modalidad presencial.

, en modalidad presencial. Hasta 6 cuotas sin interés para la compra de productos regionales.

para la compra de productos regionales. Sin tope de reintegro en las compras de productos regionales.

Estas promociones buscan acompañar la participación del público en la tradicional fiesta, facilitando el acceso tanto a las actividades como a la oferta gastronómica y artesanal que caracteriza al evento.

Atención especial para los expositores

Además de las propuestas dirigidas al público en general, el Banco Nación dispuso un espacio preferencial destinado exclusivamente a la atención de los expositores que participan de la feria.

Este servicio funcionará en el tráiler de la entidad y fue especialmente diseñado para brindar asesoramiento durante los diez días del evento a los más de 1.600 emprendedores, artesanos y gastronómicos que forman parte de la exposición.

La iniciativa busca ofrecer un canal de atención específico para quienes desarrollan su actividad comercial dentro de la Fiesta del Poncho, brindándoles acompañamiento e información sobre los distintos productos y servicios financieros disponibles.

Actividades para toda la familia

En paralelo con las acciones institucionales y comerciales, el Banco Nación también propone distintas actividades recreativas destinadas al público que visite el predio.

Entre ellas se destacan diversos espacios creativos, con juegos digitales y shows musicales, cuya programación se irá anunciando durante el desarrollo del evento. Asimismo, la entidad puso a disposición un cajero móvil, pensado para facilitar distintas operaciones bancarias a quienes concurran a la Fiesta del Poncho.

Entre las operaciones disponibles se encuentran:

Consultas de saldo.

Extracciones de efectivo.

Otras transacciones bancarias.

De esta manera, los asistentes podrán realizar gestiones bancarias sin necesidad de abandonar el predio ferial.

Autoridades presentes en la inauguración

Del acto oficial de apertura de la Fiesta y de la inauguración del stand institucional también participaron autoridades del Banco Nación, entre ellas:

Alejandro Henke , vicepresidente.

, vicepresidente. Carlos Balter , vicepresidente segundo.

, vicepresidente segundo. Los directores Jackie Truzzell , Armando Guibert , José Luis Pérsico y Miguel White .

, , y . El gerente general Gastón Álvarez .

. Funcionarios y empleados de la entidad.

Difusión del Marcatón

Como parte de su participación en la Fiesta del Poncho, el Banco Nación difundirá tanto en el predio como a través de sus redes sociales el Marcatón, uno de los programas de promociones comerciales más importantes que desarrolla junto con el Gobierno de Catamarca, en el marco de su rol como agente financiero de la provincia.

La entidad destacó que este programa acompaña a los habitantes desde el año 2000, ofreciendo soluciones concretas orientadas a impulsar el desarrollo territorial.

Con esta participación integral en la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Banco Nación reafirma su presencia en el norte argentino y consolida su papel como aliado estratégico de las economías regionales, combinando promociones comerciales, herramientas financieras, asesoramiento personalizado, servicios para el público y apoyo a los más de 1.600 expositores que forman parte de uno de los eventos culturales y productivos más representativos de la región.