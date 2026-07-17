El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio y acumuló una suba interanual del 32,1%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) correspondiente al Gran Buenos Aires registró en junio de 2026 un aumento del 2,6% en comparación con el mes de mayo. Con este resultado, el indicador alcanzó un 32,1% de incremento acumulado interanual, reflejando la evolución de los costos vinculados a la actividad de la construcción dentro de la región de cobertura del índice.

De acuerdo con el informe mensual del organismo estadístico, la variación del nivel general del ICC fue consecuencia del incremento registrado en sus tres principales componentes:

Materiales: 1,8% .

. Mano de obra: 3,3% .

. Gastos generales: 2,8%.

El informe señala que estos tres capítulos explican el comportamiento del indicador durante junio y detalla, además, los factores específicos que incidieron en cada uno de ellos.

El impacto del acuerdo salarial en el capítulo de mano de obra

En el capítulo correspondiente a Mano de obra, el INDEC indicó que la variación mensual refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), firmado el 19 de mayo de 2026 y homologado mediante la Resolución DI-2026-712-APN-DNRYRT#MCH el 2 de junio de 2026.

Según el organismo, dicho acuerdo resulta aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde junio de 2026 e incorpora una asignación no remunerativa y extraordinaria derivada de esa resolución.

Asimismo, el informe explica que el incremento en las categorías laborales también tuvo impacto sobre el capítulo de Gastos generales, debido a que este incluye el ítem "Sereno", el cual se encuentra comprendido dentro del alcance de la misma resolución.

En cuanto al desempeño específico del capítulo, el INDEC informó que Mano de obra registró una suba mensual del 3,3%, resultado que surge de dos componentes:

Mano de obra asalariada: 3,0% .

. Subcontratos de mano de obra: 5,1%.

Los factores que explicaron el aumento de los gastos generales

Respecto del capítulo de Gastos generales, el organismo detalló que durante junio se incorporaron diversas actualizaciones tarifarias y de servicios.

Entre ellas, el informe señala la incorporación de los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó para las tarifas eléctricas aplicables desde junio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. El cuadro tarifario correspondiente se encuentra contenido en las Resoluciones ENReGE 26/26 y 25/26.

A ello se sumó una actualización aprobada por el ENReGE en los valores correspondientes a todos los conceptos vinculados con la conexión de gas.

El informe también indica que el capítulo incorpora una actualización autorizada mediante la Resolución RESOL 2025-53-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, referida a los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

Además, el organismo recuerda que dentro de este capítulo se incluyen aquellos elementos que no corresponden específicamente a materiales ni a mano de obra incorporados directamente en la ejecución de la obra, sino que fueron seleccionados por su importancia relativa dentro del costo total del capítulo. En esta oportunidad, se presentan aquellos vinculados con servicios de alquiler.

Cómo se construye el indicador del costo de la construcción

El informe del INDEC también describe la metodología empleada para la elaboración del índice.

En el caso del capítulo de Materiales, explica que los productos fueron seleccionados por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, procurando garantizar una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem.

Respecto de la actividad de la construcción, el organismo señala que existen distintos modelos de organización empresarial y que, para la elaboración del indicador, se consideró aquel en el que la empresa constructora ejecuta una parte de los trabajos con personal propio y subcontrata otras tareas.

En ese esquema metodológico se supone que las tareas de albañilería y hormigón armado son realizadas por una empresa constructora con personal propio bajo la supervisión de un capataz de primera, mientras que la mano de obra correspondiente a yesería, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones contraincendios, instalaciones de gas e instalaciones eléctricas es subcontratada.

Asimismo, el organismo aclara que los valores utilizados para el capítulo Mano de obra corresponden al costo de la mano de obra de obras civiles de arquitectura ubicadas dentro de la región de cobertura del indicador, integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense.

La incidencia de los distintos ítems de obra

El INDEC también señala que el índice de nivel general puede desagregarse de manera alternativa a través de las principales tareas que integran una obra.

En ese esquema, las actividades se agrupan en 13 ítems de obra, cada uno compuesto por los insumos necesarios para su ejecución, incluyendo materiales, mano de obra y servicios. La cantidad de estos componentes varía según el tipo de ítem y el modelo de obra considerado.

Al analizar la evolución de cada rubro durante junio respecto del mes anterior, el organismo identificó cuáles fueron los mayores y menores incrementos.

Los mayores aumentos correspondieron a:

Yesería: 5,7% .

. Instalación eléctrica: 4,4% .

. Pintura: 4,1% .

. Otros trabajos y gastos: 3,7%.

En contraste, las menores variaciones se registraron en:

Movimiento de tierra: 1,2% .

. Vidrios: 0,9% .

. Carpintería de madera: 0,6% .

. Carpintería metálica y herrería: 0,6%.

De esta manera, el informe mensual del INDEC expone el comportamiento del Índice del Costo de la Construcción correspondiente a junio de 2026 para el Gran Buenos Aires, detallando tanto la evolución del nivel general como la incidencia de materiales, mano de obra, gastos generales y cada uno de los principales ítems que integran el costo de una obra.