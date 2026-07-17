Caputo atribuyó el déficit fiscal de junio a una decisión de política económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al déficit fiscal registrado durante junio y sostuvo que el resultado obedeció a una decisión de política económica vinculada con el calendario tributario.

La respuesta del funcionario surgió a partir de un posteo que hacía referencia al rojo fiscal correspondiente al sexto mes del año. Frente a esa publicación, Caputo explicó el motivo por el cual se produjo el resultado negativo y lo vinculó directamente con la postergación del vencimiento del impuesto a las Ganancias para personas humanas.

"Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio", respondió el ministro al explicar la situación. De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó el déficit a una medida administrativa que modificó el cronograma de vencimientos tributarios y que tuvo un efecto directo sobre la recaudación correspondiente al mes de junio.

El origen de la postergación

La modificación en el calendario impositivo respondió a un pedido formulado por los contadores, quienes solicitaron el corrimiento de los vencimientos debido a la demora registrada en la discusión de las reformas relacionadas con la Ley de Inocencia Fiscal.

Según la información difundida, la decisión de trasladar el vencimiento desde junio hacia julio estuvo directamente vinculada con ese proceso de debate, permitiendo otorgar un mayor margen para la adecuación de los cambios que se encuentran en análisis.

En ese contexto, el ministro Luis Caputo tiene previsto mantener este viernes un nuevo encuentro con los profesionales del área con el objetivo de concluir las conversaciones y terminar de acordar las modificaciones vinculadas a esa normativa. La reunión forma parte del proceso de diálogo que el Ministerio de Economía mantiene con los representantes del sector profesional en torno a la implementación de los cambios previstos.

Un nuevo vencimiento con expectativas de otra prórroga

Tras el corrimiento dispuesto, el nuevo vencimiento del impuesto quedó establecido para el 27 de julio. No obstante, existe expectativa respecto de una eventual nueva prórroga, una posibilidad que continúa siendo observada por los profesionales involucrados en el proceso.

De acuerdo con la información disponible, una nueva postergación tendría nuevamente efectos sobre la recaudación tributaria y, en consecuencia, sobre las cuentas públicas, al trasladar hacia adelante el ingreso de recursos previstos para el Estado nacional. Ese escenario mantiene la atención puesta tanto en las próximas definiciones sobre el calendario impositivo como en el impacto que esas decisiones puedan tener sobre el resultado fiscal.

Los números del Sector Público Nacional

El informe correspondiente al Sector Público Nacional (SPN) mostró que durante junio se registró un resultado negativo de $1.024.891 millones. Ese desempeño estuvo explicado por dos componentes principales.

Por un lado, el resultado primario negativo alcanzó los $696.843 millones.

Por otro, se contabilizó el pago de intereses de deuda pública, neto de las operaciones intra-sector público, por $328.049 millones. Los principales datos informados fueron los siguientes:

Resultado negativo del Sector Público Nacional: $1.024.891 millones.

$1.024.891 millones. Resultado primario negativo: $696.843 millones.

$696.843 millones. Pago de intereses de deuda pública neto de operaciones intra-sector público: $328.049 millones.

Estas cifras corresponden al desempeño registrado durante el sexto mes del año y constituyen el resultado sobre el cual el ministro explicó el efecto generado por el corrimiento del vencimiento del impuesto a las Ganancias.

El balance del primer semestre

Más allá del resultado negativo registrado en junio, el desempeño acumulado durante los primeros seis meses del año presentó un saldo positivo. Según los datos difundidos, el primer semestre concluyó con un superávit financiero equivalente al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al mismo tiempo, el período acumuló un superávit primario del 0,6% del PIB, indicador que refleja el resultado de las cuentas públicas antes del pago de intereses de la deuda.

Estos resultados constituyen el balance correspondiente a la primera mitad del año y ofrecen un panorama diferente al observado en el mes de junio de manera individual.

La referencia a la meta acordada con el FMI

En el marco de la evolución de las cuentas públicas, también se recordó el objetivo comprometido por la Argentina en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La meta establecida contempla alcanzar un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto. En ese contexto, el resultado acumulado durante el primer semestre se ubicó en 0,6% de superávit primario, mientras el Gobierno continúa monitoreando la evolución de la recaudación y de las cuentas fiscales.

La explicación brindada por Luis Caputo sobre el déficit de junio se centró en el efecto que produjo el traslado del vencimiento del impuesto a las Ganancias desde junio hacia julio, una decisión adoptada a partir del pedido de los contadores y vinculada con la discusión de las reformas en la Ley de Inocencia Fiscal. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía mantiene abierto el diálogo con los profesionales del sector y sigue de cerca la evolución del calendario tributario, mientras el primer semestre concluyó con un superávit financiero del 0,1% del PIB y un superávit primario del 0,6% del PIB, en el marco del objetivo de 1,4% del PIB comprometido en el frente primario con el Fondo Monetario Internacional.