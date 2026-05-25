Aguinaldo para empleados de Comercio: cómo se calcula y cuándo se cobra

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, representa uno de los momentos más esperados del año para los trabajadores registrados. En el tejido económico de la nación, este beneficio no solo dinamiza el consumo, sino que consolida un derecho adquirido fundamental. En el caso específico de los empleados de comercio, que constituyen el gremio más numeroso del país, el pago de este derecho laboral está regido por pautas específicas y rigurosas. Estas normativas determinan tanto los plazos legales de acreditación en las cuentas sueldo como la forma correcta de calcular los montos finales, garantizando la transparencia en las relaciones laborales del sector mercantil.

Calendario legal y el margen de tolerancia empresarial

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, este beneficio de carácter obligatorio se abona en dos cuotas perfectamente distribuidas a lo largo del año. El cronograma legal estipula fechas límite muy claras para que las empresas efectúen los depósitos correspondientes:

Primera mitad del aguinaldo: Debe depositarse como fecha límite el 30 de junio.

Segunda cuota del aguinaldo: Tiene como tope de acreditación el 18 de diciembre.

No obstante, el marco legal introduce un elemento de flexibilidad para el sector empleador. La legislación vigente contempla un período de tolerancia de hasta cuatro días hábiles posteriores a estas fechas límites. De esta manera, las empresas cuentan con un leve margen para realizar las liquidaciones correspondientes y asegurar la correcta acreditación en las cuentas de sus dependientes, amortiguando posibles contratiempos administrativos.

La fórmula de cálculo y la relevancia de los rubros variables

Para determinar el monto exacto que corresponde percibir en concepto de SAC, la regla general establece que el trabajador debe cobrar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre en cuestión. Esto implica un análisis exhaustivo y cronológico de los haberes: para la cuota de mitad de año se evaluarán en detalle los salarios percibidos en el período de enero a junio, mientras que para la segunda cuota se auditará el período comprendido de julio a diciembre. En ambos ejercicios, la premisa obligatoria es elegir siempre el recibo de sueldo que registre el monto bruto más alto.

Un aspecto clave a tener en cuenta al momento de analizar cuál fue el mejor mes del semestre es la inclusión de los rubros variables. El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) recuerda de forma permanente a sus afiliados que el cálculo no se limita únicamente al salario básico de convenio. Por el contrario, la base imponible del aguinaldo debe incorporar obligatoriamente conceptos de diversa índole, tales como:

Horas extras realizadas.

Comisiones por ventas o rendimiento.

Premios otorgados por la patronal.

Adicionales por presentismo.

Cualquier otra bonificación que posea carácter remunerativo.

Liquidación proporcional para contratos truncos o recientes

La legislación protege la equidad del beneficio incluso cuando el empleado no ha cumplido el ciclo completo de seis meses. En el caso de aquellos empleados que no hayan prestado servicios durante la totalidad del semestre —ya sea porque ingresaron a trabajar recientemente a la empresa o debido a la finalización anticipada del vínculo laboral—, el pago del aguinaldo no se anula. En estas circunstancias, el beneficio se liquida estrictamente de forma proporcional.

Para obtener esta cifra proporcional de manera matemática y transparente, se debe aplicar una fórmula específica que vincula el tiempo de servicio con los haberes percibidos:

Se determina la mitad del mejor sueldo mensual registrado en el período trabajado.

Dicho valor se procede a multiplicarlo por los días efectivamente trabajados por el empleado.

Finalmente, se realiza una operación matemática donde se debe dividir ese resultado por la cantidad de días que componen el semestre calendario de forma exacta.

El debate de las paritarias y el impacto de las sumas no remunerativas

Finalmente, un punto de vital importancia y constante análisis en la liquidación del sector mercantil es el impacto directo de los aumentos acordados en las mesas paritarias bajo la modalidad de "sumas no remunerativas". Estos instrumentos, utilizados con frecuencia en las negociaciones colectivas actuales, poseen un tratamiento jurídico particular frente al Sueldo Anual Complementario.

Por regla general, y como suele aclarar con firmeza el gremio, estos montos transitorios no se computan para el cálculo del SAC. Esta exclusión se mantiene inalterable a menos que ocurra alguna de las siguientes dos excepciones legales: que el acuerdo salarial debidamente homologado por la autoridad competente establezca explícitamente lo contrario en sus cláusulas, o bien, hasta que dichas sumas pierdan su condición de transitorias y pasen a ser incorporadas de forma definitiva al salario básico de los trabajadores.